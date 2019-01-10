謝天謝地 二林大橋稻米專區田野感恩會

二林鎮大橋稻米專業區10日歲末盛恩會在稻田焢窯、吃割稻仔飯，縣長王惠美、鎮長蔡詩傑與200多名農民熱情參與。（鐘武達攝）

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二林大橋稻米專區歲末盛恩會在稻田舉行，在地農民與小學生都開心分享收成的喜悅。（鐘武達攝）
大橋稻米專區感恩會，香田國小的小朋友開心享受在稻草堆上的自在。（鐘武達攝）
大橋稻米專區的農民協助籌備年終感恩會，就像自家辦喜事。（鐘武達攝）

二林鎮「大橋稻米產銷專業區」是台灣第1個稻作專業區，近年更積極引進智慧農業屢屢生產出冠軍米，推手壽米屋企業總經理陳肇浩不忘感謝天與地，10日在專區稻田舉辦感恩會，邀請大家焢窯、呷割稻仔飯，縣長王惠美、鎮長蔡詩傑與200名多名農民也都開心分享這場田野的喜悅。

陳肇浩表示，大橋稻米產銷專業區擁有逾700個農戶，是台灣最早和農民契作的碾米廠，也是最早引進日本越光米的基地，過去7年連續獲得全國績優稻米產銷專業區的評鑑，這次歲末感恩會則是延續10年的傳統，希望讓大家看到2019翻轉與台灣農業的起飛。

他強調，台灣農業的發展歷程，前幾年是農友教育訓練，2018是智慧農業元年，現在推進到2019，大橋稻米產銷專業區率先導入智慧農業管理應用，預期透過資料探勘與數據統計，計畫性生產將可達產銷平衡目標。

感恩活動在香田國小對面的農田舉行，為了這場盛會，有200多名社區農民自發性投入籌備事宜，包括開挖焢窯坑、製作稻草藝術與準備好吃的割稻仔飯料理等，廣興里長詹金水就形容「好像古時候農家在辦喜事」。另外，長期接受壽米屋贊助推廣食農教育的香田國小師生與接受關懷的伯力歐家園等弱勢團體，也都出席共襄盛舉。

(中時 )

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