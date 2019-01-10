0206花蓮大地震近周年 「希望工程安心住宅」43住戶今抽籤

2019年01月10日 16:14 中時 張祈

希望工程安心住宅共有15、23、30、40坪4種規格。（張祈攝）

「希望工程安心住宅專案」今天在律師許正次、林武順見證下進行房屋位置抽籤。（張祈攝）

安心住宅專案座位新城鄉，建地800餘坪，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅，共有15、23、30、40坪4種規格，總計有43戶、共44間。（張祈攝）

安心住宅專案座位新城鄉，建地800餘坪，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅，共有15、23、30、40坪4種規格，總計有43戶、共44間。（張祈攝）

為協助0206花蓮大地震受災戶異地重建永久屋，花蓮縣政府去年４月盛大辦理「希望工程安心住宅專案」開工動土典禮，格局設定完成，但礙於抗震標章申請延誤，今天縣府辦理43戶房屋位置抽籤，建設處長鄧子榆指出，預計農曆年前開工，順利的話1年內可以完工。

去年2月6日花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，其中3棟住宅大樓總計191戶災民失去家園，震災善款委員會匡列7億為災民做異地重建及每坪11萬的價格領取重建救助金，異地重建由花蓮縣政府協助，選在青年住宅附近另闢「希望工程安心住宅」，今天在律師許正次、林武順見證下進行抽籤。

安心住宅專案座位新城鄉，建地800餘坪，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅，共有15、23、30、40坪4種規格，總計有43戶、共44間，其中因1名住戶坪數較大，超出規格範圍，經協調後，改以相同規格，設計2間住宅。

參加抽籤的住戶張宜婕說，過去在雲翠大樓住在4樓，當時有17坪，安心住宅選擇補貼坪數差額，增加至23坪，事情發生之後就暫時回到老家跟父母居住，她強調，這段時間很努力、很辛苦，但是相信會度過，不論抽到哪裡都好。

一年內完工目標不變！建設處長鄧子榆指出，安心住宅起造人為住戶本身，委託建築師及營造商設計興建，自去年動土後對規劃細節、耐震標章審請陸續完成，今房屋位置抽籤後，就能辦理建造變更設計，預計本月底動工，順利的話1年內可以完工。

(中時 )