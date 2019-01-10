0206花蓮大地震近周年 「希望工程安心住宅」43住戶今抽籤

希望工程安心住宅預計在新城鄉興建2棟5層樓的RC結構住宅，共有15、23、30、40坪4種規格。（張祈攝）

友善列印
中時
希望工程安心住宅共有15、23、30、40坪4種規格。（張祈攝）
「希望工程安心住宅專案」今天在律師許正次、林武順見證下進行房屋位置抽籤。（張祈攝）
安心住宅專案座位新城鄉，建地800餘坪，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅，共有15、23、30、40坪4種規格，總計有43戶、共44間。（張祈攝）
安心住宅專案座位新城鄉，建地800餘坪，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅，共有15、23、30、40坪4種規格，總計有43戶、共44間。（張祈攝）

為協助0206花蓮大地震受災戶異地重建永久屋，花蓮縣政府去年４月盛大辦理「希望工程安心住宅專案」開工動土典禮，格局設定完成，但礙於抗震標章申請延誤，今天縣府辦理43戶房屋位置抽籤，建設處長鄧子榆指出，預計農曆年前開工，順利的話1年內可以完工。

去年2月6日花蓮大地震造成4棟大樓倒塌，其中3棟住宅大樓總計191戶災民失去家園，震災善款委員會匡列7億為災民做異地重建及每坪11萬的價格領取重建救助金，異地重建由花蓮縣政府協助，選在青年住宅附近另闢「希望工程安心住宅」，今天在律師許正次、林武順見證下進行抽籤。

安心住宅專案座位新城鄉，建地800餘坪，預計搭建2棟5層樓的RC結構住宅，共有15、23、30、40坪4種規格，總計有43戶、共44間，其中因1名住戶坪數較大，超出規格範圍，經協調後，改以相同規格，設計2間住宅。

參加抽籤的住戶張宜婕說，過去在雲翠大樓住在4樓，當時有17坪，安心住宅選擇補貼坪數差額，增加至23坪，事情發生之後就暫時回到老家跟父母居住，她強調，這段時間很努力、很辛苦，但是相信會度過，不論抽到哪裡都好。

一年內完工目標不變！建設處長鄧子榆指出，安心住宅起造人為住戶本身，委託建築師及營造商設計興建，自去年動土後對規劃細節、耐震標章審請陸續完成，今房屋位置抽籤後，就能辦理建造變更設計，預計本月底動工，順利的話1年內可以完工。

(中時 )

謝天謝地 二林大橋稻米專區田野… 上次停售焦糖奶茶網友崩潰 麥當…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。