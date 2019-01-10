網友哭哭！麥當勞停售逾30年熱巧克力 原因竟是…

上次停售焦糖奶茶網友崩潰 麥當勞這款飲料也要下架了。（圖/翻攝自台灣麥當勞官網）

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中時電子報

麥當勞先前決定下架焦糖奶茶引來哀嚎！近日又有網友今到麥當勞門市發現經典產品熱巧克力竟也要停售，他表示「聽到瞬間晴天霹靂，上次停售焦糖奶茶已經讓我崩潰一次了，現在又把可可停售... 希望是假的一切都是假的」。

有網友在批踢踢速食版發文，表示「今早因為想喝熱可可跑到麥當勞去買早餐， 結果點餐時店員跟我說熱可可已經停售了，全部換成咖啡機了」。該網友苦惱地說，「上次停售焦糖奶茶已經讓我崩潰一次了，現在又把可可停售...」，他急問其他網友「請問停售很久了嗎？沒有找到相關消息耶。希望是假的…一切都是假的」。

其他網友看了也紛紛表示驚訝，「秒哭，天冷的好夥伴」、「要停了，等各店庫存賣完就沒」、「麥當勞早餐只喝熱可可 以後沒了怎麼辦...」、「熱可可就是熱巧克力嗎 甜心卡偶爾會點耶 難過」、「還我奶昔」。

據了解，熱巧克力在台灣銷售已逾30年，有很多死忠顧客，尤其冬天喝一杯全身暖和，台灣麥當勞決定停售，即各店備貨用完後，即不再進貨，讓網友哀嚎不已。

文章來源：ptt

台灣麥當勞表示，整體考量消費者喜好及市場情形，持續檢視並調整餐點，是因熱巧克力因銷售不如預期，將依各餐廳供貨情形陸續停止販售，沒有確定全面停供時間，未來也將開發更多新選擇供消費者嚐鮮。

(中時電子報)

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