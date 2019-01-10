李千那飆台語RAP 有望再唱《素還真》

2019年01月10日 16:14 中時 李承陽

李千那是霹靂迷，最喜歡的角色是素還真。

李千那為霹靂布袋戲配唱熬夜失眠直呼快人格分裂。

李千那為霹靂重啟劇集《霹靂英雄戰紀之刀說異數》獻唱主題曲〈笑紅塵〉，雖然她3歲就跟著父親在布袋戲班打雜，對戲棚不陌生，但這次是要用布袋戲劇文言文的口吻，唱搖滾混合RAP的曲風，甚至還要用台語RAP，全新挑戰讓她直呼瀕臨精神崩潰。

李千那本身是霹靂迷，是「霹靂一哥」素還真的粉絲，因此在錄製主題曲前就相當緊張，光是錄音前的準備就比平常多花了兩倍以上的時間，直到錄音前晚還失眠，甚至做了惡夢，怕自己表現不夠完美。而現場錄製時，她一改過去錄音過程不公開的習慣，首次「開窗」配唱，更能跟製作人溝通自己當下的情感，為的就是完美呈現歌曲中的女子氣概。

李千那不僅在劇集獻聲，日前霹靂宣布預計2020年上映的電影《素還真》，據知有意邀請她來合作，再唱電影主題曲，且從新劇集開始，霹靂跳脫「八音才子」1人配音，開始嘗試多人配音，加上她毛遂自薦挑戰霹靂女英雄的角色，戲迷有機會在大銀幕上聽她替角色配音。

霹靂布袋戲與威秀影城攜手合作，將經典重啟新作《霹靂英雄戰紀之刀說異數》每周於大銀幕呈現，劇集實體將在23日雙通路正式發售。

(中時 )