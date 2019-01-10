行車事故去年死傷人數多達285人 台鐵擬派保全看守

去年發生台鐵普悠瑪列車翻覆事故，讓台鐵整年因行車事故死傷的人數創下新高。（報系資料圖）

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去年10月發生台鐵普悠瑪列車翻覆事故，造成多人傷亡，也讓台鐵去年的行車事故死傷人數創下新高，根據統計顯示，去年截至11月底，因台鐵行車事故死亡人數有41人、受傷的人數有244人，創下21年來新高。對此台鐵表示，目前已提出行車安全改善6年計畫，預計4年內在高風險路段完成175公里圍籬，同時會在部分危險平交道加派保全看守。

根據交通部統計的台鐵行車事故的死亡人數，從2015年至2018年11月底為止，分別是52、37、38、41人，去年的死亡人數創下3年來新高。而因行車事故造成的受傷人數，去年截至11月底也已高達244人，是21年來新高，超過1997年的237人。

台鐵表示，依據統計資料看來，以闖越路線、逗留等狀況，造成的死傷狀況最多，目前已提出鐵路行車安全改善6年計畫，將針對高風險路段增設圍籬，預計在4年內完成175公里圍籬。

台鐵指出，未來將在較為複雜的路段與危險的平交道等處加派保全看守，期望能降低闖越狀況發生，並協助處理緊急狀況。還有會將單項緊急按鈕改為雙向，緊急事故發生時，平交道內外用路人都可啟動按鈕。同時智慧化平交道，包括增設監視系統、障礙物自動偵測裝置、更新平交道防護設備等。

台鐵表示，去年死傷人數暴增是因為普悠瑪事故所造成，否則若扣除普悠瑪事故，整體的死傷數量已逐年減少。行車事故件數也沒有特別增加，從2015年到2018年11月底前，分別是618、547、509、588件。去年所發生的行車異常事件中，以車輛故障佔比最高，多達257件，第二高為運轉保安裝置故障的144件，原因包括車輛、設備老舊等。

(中時 )

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