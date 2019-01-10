用英語拚經濟！台南友善店家宣傳影片講英語吸觀光客

台南市英語友善店家英語宣傳影片徵選競賽，透過拍攝英語宣傳影片行銷台南店家，吸引更多國際觀光客走進台南消費。(曹婷婷攝)

友善列印
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全民拚經濟！台南市政府協助在地店家翻譯、印製雙語菜單，並積極宣傳英語友善店家，去年底首度辦理「台南市英語友善店家英語宣傳影片徵選競賽活動」，由市民為店家製作英語宣傳、簡介影片，並上傳至YouTube以及社群媒體，吸引外籍人士上門消費，共9件獲獎作品。

就讀成大電機工程研究所、來自德國DanieleTonni與長榮大學大傳系林冠廷等人，以外國人視角為咖啡店拍片獲佳作。DanieleTonni在德國也參與電視、電影演出，這次換自己掌鏡為店家拍片，他表示，偶然聽朋友提起台南正積極推廣英語友善店家，決定發揮專長為店家拍片宣傳。他說，因為拍攝緣故，讓他認識更多台南美食，同時也對城市觀感大大加分。

團隊之一的林冠廷高中英文只考10幾分，但她憑著不怕開口，到處找外國人閒聊，練就一口好英文，在成大主動搭訕Daniele，成為好友，她的英語學習歷程也讓她在協助店家用英語自我推廣時，格外受用。

副市長許育典感謝得獎者與店家，稱許他們為台南的「國際行銷大使」。他說，為鼓勵更多業者參與英語友善環境營造，市府推出各種活動，為英語友善店家行銷推廣，例如外籍秘密客活動，成功吸引美裔網紅正妹自費飛來台南品嘗美食，將台南美食推向國際。

此外，首辦「台南市英語友善店家英語宣傳影片徵選競賽活動」由市民朋友為店家拍攝英語宣傳影片，希望發揮拋磚引玉，鼓勵更多市民朋友用英語向全世界行銷宣傳台南美食、文化，共創城市商機。

台南市政府第二官方語言專案辦公室表示，過去招募業者參與英語友善店家計畫時，許多老闆以「又沒有外國人上門消費」為理由婉拒，招募過程相當辛苦。因此，二官辦積極規畫行銷方案、增加店家曝光度，經過3年累積，如今已建立口碑，店家參與度相當踴躍，市府帶頭與店家一起「拚經濟」，希望讓外籍人士安心消費、店家荷包滿滿，更鼓勵「全民都學一點英語」，為雙語城市奠定基礎，共創三贏。

擔任本次評審之一的外籍人士Molly表示，評分過程看到參賽者以全英語介紹店家，店員也能也以英語回應，可見台南推動二官語政策的成效。讓她印象深刻的是，有德國、馬來西亞的學生組隊參賽，透過不同文化背景合作，讓影片更多元、國際化，而全英方式呈現，增加學生聽、說英語的機會，拍影片過程同時也在「練英語」。

此次共評選出1組金牌獎，可獲得獎狀、獎杯及獎金新臺幣10000元整，2組銀牌獎，可獲得獎狀、獎杯及獎金8000元整；3組銅牌獎，可獲得獎狀、獎杯及獎金5000元整；3組佳作獎，可獲得獎狀、獎杯及獎金2000元整。影片除可在YouTube觀看，將來也會上傳至英語友善線上地圖，方便外籍人士搜尋。

(中時 )

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