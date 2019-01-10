內政部放寬家庭因素替代役條件 估3千人受惠

2019年01月10日 16:40 中時 張理國

為加強照顧弱勢，兼顧現在小家庭的社會結構，內政部於今天部務會報通過「役男申請服替代役辦法」部分條文修正草案，放寬家庭因素替代役條件，若役男配偶懷孕、家屬有身障、重大傷病或須生活扶助等情況，均得以家庭因素申請服替代役，使役男於下勤後可返家住宿，照顧家屬，預估實施後可有3000人受惠。

內政部表示，這次修法主要考量83年次以後出生的役男，除以宗教、家庭因素申請服替代役外，其餘應回歸接受四個月的軍事訓練，若役男家屬為弱勢或有需要照顧的對象，一旦接受常備役軍事訓練，即難以返回戶籍地附近服勤，照顧家庭。因此，內政部特別放寬家庭因素替代役條件，若役男配偶懷孕、役男家屬患有身心障礙或重大傷病，及役男家庭狀況符合「服兵役役男家屬生活扶助實施辦法」所定之生活扶助等級者，均得申請服家庭因素替代役，以加強對社會弱勢族群的照顧。

另為回應台灣社會既存的多元家庭型態，內政部這次也放寬將兄弟姊妹的配偶，及民法1123條規定永久共同生活為目的同居一家者，納為役男申請服家庭因素替代役之家屬列計範圍，以反映役男實際家庭狀況。但也同步修正，將育有子女且未同居共營生活之兄弟姊妹及其配偶，及父母離婚或生父認領無扶養事實等情況，增訂免列計為家屬。

(中時 )