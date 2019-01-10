懸浮微粒落後 日本40年環團轟政府治理不力

2019年01月10日 16:36 中時 王思慧

環團今（10）指出，台灣PM10懸浮微粒年均值落後日本40年，六都PM10則是日本的2至3倍，數值最高的是嘉義縣，其次則是台南市、高雄市，環團痛批政府治理不力。環署回應，日本的資料為PM7，跟台灣美規的PM10不同，台灣的PM2.5已經超越東京，台北也領先東京、大阪。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃說，日本PM10去年比台灣恆春更好，台灣只有陽明比日本好，醫學文獻指出，女性失智可能與PM10有關，耶魯大學2016年的新研究以美國800萬名的新生兒為對象的大型研究，PM10也會影響新生兒體重，美國米蘭大學前瞻研究，妊娠初期PM10每增加10μg／m3新生兒體重減少22公克。

根據環團提供資料統計，去年PM10濃度最高的嘉義縣是61.4微克，是WHO建議的3倍，台南、高雄各55.8及55.3微克，4至6名為雲林、嘉義、屏東，北部大多落在30至40微克，全台高於WHO建議的20微克。

立委陳宜民說，PM10粒徑較大，來源可能來自揚塵、石化工業、排氣汙染，對健康影響很重大，擋不住的會進入血液循環到腦部，破壞腦部屏障，影響腦神經系統。立委徐永明指出，南北空品差距很大，尤其是在冬季；與先進國家日本比較，改善速度太慢，且PM10看得到應更容易防制，卻沒有改善。

環保署空保處高級環境技師張志偉回應，日本資料SPM跟台灣美規的PM10不同，不能直接換算成PM10，大概等於PM7，台灣若用日本方式計算可以打七折，WHO2018年v13版顯示，我們的PM2.5已經超越東京，台北領先東京大阪，台北PM10也領先東京京都。

環保署表示，懸浮微粒（PM10）來源與細懸浮微粒（PM2.5）不同，來源包括地表揚塵、及營建工程等，2017年防制揚塵再納入行政院通過「空氣污染防制行動方案」項目中，並將河川揚塵防制列為施政重點。去年度各河川鄰近測站懸浮微粒(PM10)濃度，較2017年呈現下降趨勢。

(中時 )