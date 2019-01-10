蛋餅漲5元？農委會：沒有漲價的理由

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨表示，各縣市蛋商公會會互相調度穩定市場，請消費者不必恐慌。（游昇俯攝）

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年前鬧蛋荒，雞蛋供應每天短缺100萬顆，農委會今（10）日特地偕同養雞協會與蛋商公會召開記者會，喊話短缺將很快補足，請消費者不必恐慌。外傳因雞蛋短缺，近來已有雜糧行買不到蛋，還有蛋餅業者打算調漲5元，對此，農委會表示，一斤蛋漲3元，每顆約漲0.3元，應不致影響物價波動，沒有漲價的理由。

受去年823水災蛋雞災損復原未及，且近來天氣變化大、蛋雞產蛋率不佳，年節將近，需求又旺盛，使得近來雞蛋供應量每天短缺5000箱、將近100萬顆的數量，雞蛋批發價因此從每台斤42元調漲至45元。農委會主任秘書張致盛表示，一箱蛋約20台斤，算起來每顆蛋約漲個0.3元，應不致影響物價波動。

中華民國養雞協會秘書長王建培指出，國內蛋雞場約1400戶，在養隻數約3800萬隻，其中經常產蛋約2800萬隻，因去年台南、嘉義遇到823水患，正好是蛋雞第二、第三大產區，造成目前蛋雞仍有50萬到60萬隻的缺口；復養蛋雞約需4個半月至5個月時間，故約在今年1、2月會陸續補足，不會買不到蛋。

台北市蛋商業同業公會理事長高傳謨則表示，衡量物價指數，目前批發價每台斤45元價格應該還好，為了一斤蛋漲3元，蛋餅一份要漲5元，是「比較過分」了，同業公會將連絡各縣市蛋商公會，互相調度穩定市場，請消費者不必恐慌。

張致盛指出，外傳雞蛋短缺是受禽流感及馬立克病疫情影響，但去年整年並沒有蛋雞場通報相關疫情；農委會公開相關產量統計數據，就是擔心資訊不透明使消費端受影響，從數據上來看，可知應沒有影響物價調漲的理由，如有壟斷或哄抬情事，將移請公平會等單位查處。

農委會畜牧處家禽生產科科長李宜謙也表示，這次產地價及批發價調漲，主要是成箱購入、散裝的蛋價受影響，據他了解，零售蛋價沒什麼波動。

(中時 )

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