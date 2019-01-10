寶山鄉推廣柑桔、茶花20日舉辦展售活動

2019年01月10日 16:25 中時 莊旻靜

寶山鄉生產柑桔面積約250公頃，品種多達10餘種，品項多元豐富。（莊旻靜攝）

新竹縣寶山鄉公所為了打響茶花、柑橘故鄉的美名，並推廣、宣傳，將在1月20日在深井村深井三路茶花園區舉辦「寶山鄉108年茶花暨柑橘產業文化展售」活動，邀請民眾前往賞花、品橘、暢遊寶山。

寶山鄉公所10日為展售活動舉辦記者會，鄉長邱坤桶表示，寶山鄉是茶花與柑橘的故鄉，生產柑橘種類多達十多種，且寶山鄉茶花班生產技術全國有名，茶花品種近千，為了推廣，也邀請創意料理達人，製作100份茶花柑橘創意點心，活動當天提供民眾品嘗，還有料理教學。

邱坤桶說，寶山鄉種植柑橘面積約有250公頃，包含油田、三峰、寶山等地，都是主要產區，不僅有常見的椪柑、桶柑、海梨柑等，還有近年廣受市場歡迎的砂糖桔、帝王柑、美人柑、三寶柑、佛利蒙等，品種多元，也考驗民眾的眼力及視覺。

「寶山鄉108年茶花暨柑橘產業文化展售」現場將有幸運轉輪遊戲、茶花季商圈優惠卡，可在活動開始3個月內使用，到配合餐廳及小農均有優惠或贈品。另外活動當天還準備1000株茶花苗，透過茶花祕境闖關分送給遊客，另外還有茶花知識小學堂有獎徵答、客家米粉饗宴、魔幻魔術秀、金典歌曲演唱、美國巧比家族腹語秀等活動。

新竹縣政府農業處長邱世昌出席活動記者會，他說今年柑桔產量相較去年平均減2成，因今年氣候佳產量也不少，縣長楊文科指示相關單位與各大科技公司福委會接洽銷售，也期望能與教育處合作，以柑桔作為營養午餐飯後水果，估計每天可使用7至9噸，協助農民銷售在地生產的好水果。

(中時 )