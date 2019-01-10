內政部修法 直轄市、縣市國土計畫兼顧保育、發展

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內政部部務會報今天通過「國土計畫法施行細則」修正草案，修正後直轄市、縣(市)國土計畫除應就「保育面」及「發展面」提出整體規畫外，針對未來空間發展構想，應進一步提出住商、產業之城鄉發展總量、發展型態、未來發展地區、發展優先順序及其他相關事項，以引導土地有秩序發展，達到國土永續發展之目標。

內政部表示，這次修法主要是依據去(107)年4月30日公告實施「全國國土計畫」內容架構，調整修正全國國土計畫之「國土空間發展及成長管理策略」及「部門空間發展策略」，與直轄市、縣（市）國土計畫之「直轄市、縣(市)空間發展計畫」、「直轄市、縣(市)成長管理計畫」及「部門空間發展計畫」等應載明事項，條文規定均予簡化，後續各級國土計畫內容將為更為簡潔扼要，但並不會影響國土計畫追求國家永續發展之核心精神。

內政部表示，後續直轄市、縣(市)國土計畫之「直轄市、縣(市)空間發展計畫」章節內，除應於「保育面」，提出天然災害、自然生態、自然與人文景觀、自然資源、海域、農地等空間保育構想外，並應就「發展面」，提出城鄉空間發展構想及鄉村地區整體規畫，以兼顧保育及發展需求。

另外，在「直轄市、縣(市)成長管理計畫」章節，應依據前述未來空間發展構想，進一步提出住商、產業之城鄉發展總量、發展型態、未來發展地區、發展優先順序及其他相關事項，以引導土地有秩序發展。至於原本施行細則規定應研擬內容，均將納入規畫技術報告書，以留供審議過程或後續執行參考。

內政部指出，「國土計畫法施行細則」第4條、第6條及第15條修正草案，將依法制程序於近期發布施行。預定於109年4月30日前公告實施之「直轄市、縣(市)國土計畫」將可以直接適用新修正規定。

(中時 )

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