看死對頭不順眼！傳美代理防長髒話痛批F-35

2019年01月10日 16:26 中時電子報 馮英志

美國前任國防部長馬提斯辭職後，川普指名副部長夏納翰接任，外界關注出於波音高層的他，其立場是否會影響國防部決策。然而據美媒報導，夏納翰在內部會議上不僅大方讚揚前東家，甚至用髒話批評波音對手洛克馬丁F-35戰機，另人質疑立場有所偏袒。

美代理防長夏納翰傳在內部會議上痛批前東家對手洛馬的F-35，令外界質疑其立場可能偏坦波音。

根據美媒《商業內幕》（Business insider）引述Politico網站報導，一名前任資深國防部官員表示，在五角大廈高層會議上，夏納翰（Patrick Shanahan）用「他X的」等不堪入目字眼痛批F-35聯合攻擊戰鬥機計畫，更砲轟前東家對手洛克馬丁「根本不懂如何執行計畫」，直言「如果這給波音來做，會做得更好」。洛克馬丁在2001年以X-35實驗機擊敗波音X-32實驗機並贏得國防部合約，成為日後的F-35。

這名官員表示，夏納翰在其他閉門會議上直稱洛克馬丁的聯合攻擊戰鬥機計畫根本不合適，包括隱形戰機高昂費用、替海軍、陸戰隊，以及空軍打建不同版本F-35，都是他抱怨的議題。

事實上這並非夏納翰的立場首次遭到質疑。據彭博社先前報導，國防部計畫採購波音F-15X戰鬥機，這決定就是正式在夏納翰呼籲之下做出的；而美國空軍官員早強調，美國根本沒有理由購買先進第四代戰機，畢竟它們缺乏如F-35第五代戰機所有的隱形能力。

夏納翰曾在波音工作30多年，並與2017年加入五角大樓。雖然他曾簽署協議，不得參與涉及前東家的決議。但受訪的前政府官員表示，這並未能阻止他在內部會議上以不公平的立場批評前東家對手。對此，夏納翰辦公室在要求回應評論這些質疑時發表聲明稱，自己堅守承諾，根據協議，他不會干涉涉及到波音的事宜。

(中時電子報)