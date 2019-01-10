習近平何時訪問北韓？陸外交部：陸朝之間有高層互訪的傳統

2019年01月10日 16:40 中時 藍孝威

北韓最高領導人金正恩訪問大陸，8至9日會見大陸國家主席習近平。習近平何時回訪北韓？大陸外交部發言人陸慷今天（10日）在例行記者會上表示，陸朝之間有高層互訪的傳統，有消息會通知大家。

陸慷表示，陸朝之間有著高層互訪的傳統，高層交往也在陸朝關係發展中歷來發揮著引領與推動作用。大陸願同朝方加強高層交往，擴大交流合作。如果有這方面的消息，外交部會及時發佈。

關於對金正恩此次訪華的評價，陸慷表示，陸方高度評價金正恩委員長在陸朝建交70週年的新年伊始即到訪大陸。國家主席習近平同金正恩委員長進行了深入友好的會談，兩國領導人就陸朝關係和共同關心的問題深入交換了意見，達成了重要共識。雙方還各自通報了國內的形勢。

陸慷表示，大陸黨和政府高度重視中朝友好合作關係，維護好、鞏固好、發展好中朝友好關係，始終是大陸黨和政府堅定不移的方針。在雙方共同努力下，陸朝關係在2018年掀開新的歷史篇章，陸朝以實際行動展示了中朝友誼的強大生命力，也彰顯了共同致力於推動半島問題政治解決的堅定意志。

陸慷表示，今年是陸朝建交70週年。陸方願同朝方一道保持高層交往，加強戰略溝通，深化務實合作，推動陸朝關係在新的歷史時期不斷發展，持續推進半島問題的政治解決進程，更好地造福兩國人民，也能夠為世界和地區的和平穩定與發展繁榮做出積極的貢獻。

(中時 )