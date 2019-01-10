習近平何時訪問北韓？陸外交部：陸朝之間有高層互訪的傳統

友善列印
中時

北韓最高領導人金正恩訪問大陸，8至9日會見大陸國家主席習近平。習近平何時回訪北韓？大陸外交部發言人陸慷今天（10日）在例行記者會上表示，陸朝之間有高層互訪的傳統，有消息會通知大家。

陸慷表示，陸朝之間有著高層互訪的傳統，高層交往也在陸朝關係發展中歷來發揮著引領與推動作用。大陸願同朝方加強高層交往，擴大交流合作。如果有這方面的消息，外交部會及時發佈。

關於對金正恩此次訪華的評價，陸慷表示，陸方高度評價金正恩委員長在陸朝建交70週年的新年伊始即到訪大陸。國家主席習近平同金正恩委員長進行了深入友好的會談，兩國領導人就陸朝關係和共同關心的問題深入交換了意見，達成了重要共識。雙方還各自通報了國內的形勢。

陸慷表示，大陸黨和政府高度重視中朝友好合作關係，維護好、鞏固好、發展好中朝友好關係，始終是大陸黨和政府堅定不移的方針。在雙方共同努力下，陸朝關係在2018年掀開新的歷史篇章，陸朝以實際行動展示了中朝友誼的強大生命力，也彰顯了共同致力於推動半島問題政治解決的堅定意志。

陸慷表示，今年是陸朝建交70週年。陸方願同朝方一道保持高層交往，加強戰略溝通，深化務實合作，推動陸朝關係在新的歷史時期不斷發展，持續推進半島問題的政治解決進程，更好地造福兩國人民，也能夠為世界和地區的和平穩定與發展繁榮做出積極的貢獻。

(中時 )

陸商務部：中美雙方朝著落實兩國… 習近平、金正恩會面討論朝鮮半島…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。