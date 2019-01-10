鼓勵「增產報國」苗栗三義宣布加碼生育津貼每胎1萬

2019年01月10日 16:32 中時 巫靜婷

鼓勵「增產報國」，苗栗縣三義鄉公所10日宣布加碼婦女生育津貼，補助每胎1萬元，除縣府每胎補助6600元，今年元旦起三義鄉婦女每生一胎將可獲得共1萬6600元津貼，鄉長呂明忠表示，盼加碼津貼能減緩轄內少子化問題。

曾任三義鄉代會主席的呂明忠，挾地方雄厚實力，多年為民服務的熱忱，去年轉戰鄉長選舉便高票當選，選後積極實現政見，他表示，去年11月任代表會主席期間，已三讀通過津貼預算，預計花費200萬元鼓勵婦女生產，盼人口替代率止跌回升。

呂明忠指出，三義鄉10年前的人口數為1萬8000多人，至今剩1萬6000多人，2007年的新生兒有172名，去年跌至95名，除少子化問題，許多鄉親為取得都市福利，將戶口轉至鄰近的台中豐原、后里等地區，此次推動加碼津貼，盼人口回流外，更希望減緩高齡化趨勢。

鄉公所表示，今年元月1日起出生的新生兒，父或母設籍三義鄉，並居住達1年以上，辦妥出生入籍登記者，或是懷孕滿5足月以上的早產兒、死胎或自然流產，持合法證明文件者，皆可申領。

呂明忠另提到，針對政見中，幼兒及國小學童免費營養午餐政策，近日將召集轄內國小校長研商，並積極與代表會討論，最晚在4月底提出補助辦法報縣府核備，拚9月正式實施。

他說，經公所初步調查，三義公立國小及幼兒約1000人，以每餐補助40元、每學年200天供餐計算，每年需編列800萬預算，公所財政支應有餘，津貼與營養午餐的長期推動，不成問題。

(中時 )