陳思宇酸高民調不見得當選 何志偉：應學陳其邁風度

2019年01月10日 16:54 中時 林縉明

何志偉今下午前往士林區車隊掃街，出發前比出號次2號的手勢象徵勝利。（林縉明攝）

民進黨北市立委補選候選人何志偉今上午缺席競選號次抽籤，委由助理代抽，被解讀是刻意避免與「柯家軍」無黨籍候選人陳思宇同台，對此，何志偉10日下午赴士林區車隊掃街前受訪表示，抽籤很重要，但聆聽基層的聲音更重要，因此選擇勤走基層；至於陳思宇拿參選高雄市長失利的陳其邁酸民調高不等於當選，何志偉說，陳其邁雖然沒當選，但陳的大氣、溫暖、氣度值得他跟其他候選人學習。

北市立委補選將於1月27日投票，近期各家民調藍、綠候選互有領先，反倒是柯家軍陳思宇始終位居第3名，陳思宇今再度提出辯論要求，何志偉回應，一切按照中選會規定辦理，一步一腳印最重要。

針對民調落後，陳思宇回酸，當時在高雄陳其邁民調也很高，只要不放棄拚到最後都有機會，對此，何志偉說，民調都尊重也要參考，不論民調第幾名都要加油，選舉過程中彙整民意帶到國會努力才是最重要。

何志瑋強調，陳其邁雖然沒當選，但陳其邁的大氣、溫暖、風度都是他的導師，不論是對手或支持者也是他學習對象。

選舉進入最後階段，是否會擔心跟對手狹路相逢，何志偉說，我們都來自在地，相信不管論述或做法都是希望為在地選民和台灣未來可以更好。

(中時 )