中職》猛獅新年新氣象 陳瑞昌接任一軍投捕教練

2019年01月10日 16:39 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

中職元老球隊統一獅今年與聯盟一同迎接30週年，為了迎接這個意義非凡的球季，近期球團針對教練團進行改組，聘任去年曾任秋訓投捕教練陳瑞昌入團，「千秋王子」高志綱也告別球員生涯，成為獅隊二軍總教練。

去年10月，陳瑞昌曾擔任獅隊秋訓投捕教練，效果不錯選手受益良多，2019年統一正式聘僱他成為一軍投捕教練。此外，近年獅隊年輕選手倍增，為強化選手重訓專業分工，將增設重訓教練一職，由高政華擔任，透過專業分工強化選手訓練課程、提升訓練成效。

一色優自2003年加入獅隊擔任體能教練，16年期間帶給選手許多幫助和多元訓練，去年11月因個人生涯規劃向獅隊請辭，統一尊重一色優生涯規劃，給予祝福，希望一色優未來在其他領域發展能夠一切順利。

而原定規劃接任一軍體教練許峰賓，因去年底合約到期，自請離隊，球隊另聘江奕昌擔任體能教練，協助球隊進行體能訓練。

高志綱2005年加盟統一，14年生涯均擔任獅隊主戰捕手，為球隊拚下許多榮耀戰績，今年他正式卸下球員身份，轉任二軍總教練，將自身經驗及技術傳承給統一年輕球員。

另外， 安德魯（Thomas Nieto）去年曾擔任獅隊春訓及秋訓客座教練，獲得球員肯定及好評，球隊為讓二軍選手能夠有更明顯的成長和進步，續聘請安德魯擔任二軍打擊教練。

統一獅預計於13日下午於新光三越西門店進行春訓開訓儀式，與球迷一同迎接猛獅軍團30週年的開訓活動。

(中時電子報)