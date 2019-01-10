澳籍廚師剛出獄又行竊 都被同一警察抓到送監獄

2019年01月10日 17:15 中時 謝明俊

來台多年的澳門籍廚師韋永全，因好賭丟了工作淪為竊賊，2012年時他涉嫌在大同區連續犯下千萬元珠寶店竊案後，被當時大同分局員警林穎裕逮捕，判刑入獄，至去年6月出獄。上週，韋某因無錢花用，再度在大同區犯案行竊珠寶店得手，又被林員認出循線在9日逮捕韋嫌，韋嫌的姓女友係西門町某紅包場紅牌小姐，也因贓物罪嫌一併被捕送辦。

警方押解韋嫌赴新北市汐止南陽橋下起出珠寶贓物。〔謝明俊翻攝〕

現年58歲的韋永全，是來自澳門的廚師，專長製作燒臘，20多年前就被挖角來台發展，多年前因好賭貪杯誤事，遭餐廳開除，從此就離開餐飲界，韋嫌的女友，現在西門町一家知名紅包場唱歌，是店裡紅牌歌手，警方9日下午就是乘著她要出門赴紅包場表演時，將她逮捕，再趕往西門町紅包場，逮捕準備要前去捧場的韋嫌。韋嫌被捕第一時間沒認出逮捕他的偵查隊偵查佐林穎裕，就是以前抓過他的幹員，直到押解回分局路上，才認出林員，當場懊腦不已。

韋永全是在2012年2月間，因工作無著，先到大同區天水路一家珠寶店，竊走價值千萬元的黃金珠寶，韋嫌得手後，潛藏一段時間，至當年7、8月間，先前偷竊所得花用完畢後，再度連續在大同區行竊住宅、商家，得手9起。

當時的轄區大同分局建成所所員陳豐盛，指示所內員警林穎裕組成專案，全力調帶分析追查，整整花了一個月時間，才查出這些案件都是韋永全做的，警方查出韋嫌在新北市永和秀朗路租屋處，趕往逮捕韋嫌移送法辦，讓韋嫌入監服刑至2018年6月才得出獄。

今年元月2日深夜，大同分局轄區內太原街一家早餐店，以及南京西路一家珠寶店，連續遭竊，早餐店被捕3萬元現金，珠寶店則損失20萬元現金、以及價值200萬元的金飾、珠寶，大同分局偵查隊刑責區小隊，立即展開偵辦，林穎裕剛好因考上偵查佐，轉任偵查隊，才一調閱監視器，林員一眼就認出韋嫌身影，立即查詢監所出入資料，證實韋嫌已經出獄。

幹員隨後布線查詢韋嫌下落，發現他出獄後將戶籍遷往新北市三重區一家人力仲介公司寄籍，並與女友交往，警方9日下午先前往北市中山區該女租處，將她逮捕後，再趕往西門町上班的紅包場外埋伏逮捕韋嫌。

韋嫌被逮帶回分局偵查隊詢問，見到逮他的又是林員，知道無法狡賴下，供出竊得的贓物，全都埋在新北市汐止區南陽橋下，警方立即押解韋嫌前往起出贓物，偵詢後依法送辦，林嫌女友也依贓物罪嫌一併送辦。

(中時 )

韋嫌女友是北市西門町某知名紅包場紅牌。〔翻攝自臉書〕