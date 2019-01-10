過期1年半奶精重新包裝 2513公斤流入市面

高雄易洲股份有限公司將過期1年半的奶精原料重新製作、混充後販售，共有2513公斤流入市面。（食藥署提供）

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中時
林周義
業者以過期1年半的原料「榮達奶精（NONDAIRYCREAMERSPD20）」製作成「AAA奶精」，延長有效日期後售出。（食藥署提供）

高雄易洲股份有限公司遭查獲將過期1年半的奶精原料重新製作、混充後販售，製成「AAA奶精」、「玫瑰奶精」及「荷蘭奶精」，共計2513公斤流入早餐店、餐飲店、KTV等通路。食藥署今（10日）表示，衛生局已啟動下架回收作業，目前無法確認有多少過期奶精遭民眾吃下肚。

該業者以過期1年半、馬來西亞進口的原料「榮達奶精（NONDAIRYCREAMERSPD20）」（有效日期2017年7月27日）製作成「AAA奶精」，另將同批過期奶精混裝其他奶精原料，製成「玫瑰奶精」及「荷蘭奶精」，並擅自延長有效日期。其中，「AAA奶精」售出763公斤、「荷蘭奶精」售出912公斤、「玫瑰奶精」售出838公斤，總計售出2513公斤。

食藥署南區管理中心科長呂昀儒表示，食藥署接獲檢舉後，於去年底聯同高雄地方檢察署、法務部調查局高雄市調查處、高雄市衛生局等單位進行稽查，才揭露出該事件。因業者違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項，可依同法第52條沒入銷毀、同法第44條處以新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰。

呂昀儒表示，尚無法確認共有多少逾期奶精遭民眾吃下肚，目前衛生局已要求業者下架回收。全案由高雄地方檢察署後續偵辦，食藥署將持續督導衛生局後續處理，以維護國人食安權益。

(中時 )

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