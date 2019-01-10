過年連9天假國道0-5點免收費 初三四西部北上高乘載首度改至下午

2019年01月10日 16:45 中時 李宜秦

春節交通看這邊！108年春節連假國道疏運措施記者會。（影/中時電子報FB）

今年春節假期長達9天，交通部高公局今（10）日宣布春節疏運計畫，在2月2日至10日，每日凌晨0點至5點國道全線暫停收費，其餘措施包括替代道路規劃、重點壅塞路段時段預告、高乘載管制、匝道封閉及收費措施調整，亦增加開放路肩路段。此外，考量到北返車輛多集中在下午出發，將2月7日、8日的國1、國3北上高乘載管制時間改至下午1點到6點。

2019年春節假期自2月2日至2月10日，長達9天，交通部高公局今日下午召開記者會，宣佈今年春節疏運計畫。高公局預計，在2月5日到7日是南下車流最多的時段、2月7日、8日是北上車流最多的時段。

在國道收費措施部分，2月2日至10日，每日凌晨0點至5點國道全線暫停收費，沒有再延續元旦假期首例的0點到10點免費措施，同時國道全線採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程，另外國3「新竹系統至燕巢系統」採通行費率8折收費。

而高乘載管制部分，從2月5日至8日早上7點到12點，實施國5南港系統至坪林，各交流道之南向入口匝道高乘載管制；2月7日、8日下午1點到6點，實施國1高雄端至湖口、國3九如至大溪路段，各交流道之北向入口匝道高乘載管制；2月7日到10日下午2點到9點，實施國5蘇澳至頭城，各交流道之北向入口匝道高乘載管制。

在入口匝道封閉部分，2月5日至7日間，封閉國1平鎮系統南下入口及埔鹽系統南下入口匝道；2月7日到9日間，封閉國1虎尾及埔鹽系統北上入口、國3竹南、烏日北上及名間雙向入口匝道。

另外將針對重點交流道路段，採取嚴格匝道儀控管制，並將針對10個重點路段，實施精進式匝道儀控。高公局表示，假期間將視國5北上交通狀況，機動開放宜蘭至頭城北上路段路肩，供大客車通行並啟動主線儀控。

(中時 )