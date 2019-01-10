重啟粉專！王金平俏皮PO文：是否有人在想偶啊？

2019年01月10日 17:02 中時 楊佳穎

國民黨2020總統大選由誰出征，前立法院長王金平近日動作頻頻，除了下週將出版新書《橋—走近王金平》，10日面對媒體詢問公道伯臉書是否會重新開張，他也神秘回「大家等著瞧」。沒想到，《台灣公道伯》粉絲專頁下午就正式重啟，首篇PO文除宣傳新書開放預購中，更親切向粉絲喊話「偶回來了～是不是有人在想偶啊？」

王金平昨與黨籍立委餐敘，據與會者轉述，王在會中對2020選總統一事鬆口，將在農曆年後宣佈。他今日受訪時也證實，有表達一個態度，但沒講什麼確切結果，因緣到了就可以宣佈，現在還在等待宣佈的因緣，「大家慢慢看」「現在沒辦法直接說什麼」。他還說，如果宣布了就表示出一個決心，一定要勇往直前了。

對於因緣是否可能加一點「韓流」因素？王金平表示，每個人的因素都有，「包含你們的念力，都會影響到我，人民的念力一樣會影響到我」，所以就還在等待因緣。面對媒體關心近期多次與高雄市長韓國瑜合體，王金平也說，韓國瑜是自己家鄉的大家長，「他是市長，我是高雄市民，我們互動頻繁也是正當、應該的」。

他進一步透露，兩人11日中午會在雲林的感恩餐會中見面，17日、18日在高雄，然後20日又有一個與全國商總理事長賴正鎰共同主持的企業家在南部的論壇，會有400家廠商到高雄一同互動，爭取大家都能到高雄投資，而之後農曆過年期間難免兩人又會再有互動。

談起新書《橋—走近王金平》，王金平則表示，17日晚間在高雄的尾牙中，到場的賓客每人都可以有一本，「要我簽書、簽名的大家就來，當場就簽，就當成簽書會」；至於是否有信心贏過馬英九的新書銷售？他笑回，怎麼可以跟老長官做比較呢，「這個沒禮貌」。

另一方面，王金平10日下午也重啟《台灣公道伯》臉書粉絲專頁，除在封面換上照片宣傳新書，也PO文與粉絲互動。這個粉專為2015年5月創立，目前有3萬5千個按讚數，上一篇PO文為2015年10月。

(中時 )