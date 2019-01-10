外交部證實 「貴婦奈奈」護照已被註銷

知名網紅「貴婦奈奈」與老公黃博健開設的杏立博全醫美診所，日前無預警倒閉，夫妻兩人捲款潛逃，造成股東與顧客求償無門。（摘自貴婦奈奈臉書）

友善列印
中時電子報

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）和先生黃博健、公公黃立雄涉嫌詐欺案遭通緝，日前入境加拿大。外交部今（10）日下午表示，已註銷貴婦奈奈等3人的中華民國護照，並通知外館轉知加方。

根據中央社報導，知名網紅貴婦奈奈（蘇陳端）一家人在美加邊境向加拿大提出難民申請，加國官方如何處理令人關注。目前加國難民申請案嚴重積壓，現階段可能要等21個月才知道結果。

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）和先生黃博健、公公黃立雄涉嫌詐欺案遭通緝，已入境加拿大。媒體報導，外交部註銷這3人護照。

不過，外交部今天表示，有關貴婦奈奈護照是否註銷，外交部領事事務局至今未收到相關來函。國人護照註銷需司法機關發函通知外交部，外交部才能依護照條例規定據以註銷護照，但目前外交部未收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求。

此外，外交部指出，貴婦奈奈一案為經濟犯罪，由相關司法機關主政；外交部將透過駐加拿大代表處知會加國政府，以及請加方提供建議做法，並與駐多倫多、駐溫哥華等辦事處共同協助聯繫當地執法機關，以利掌握貴婦奈奈等人的行蹤。

外交部今天下午表示，已註銷貴婦奈奈等3人的中華民國護照，並通知外館轉知加方。外交部指出，外交部領事事務局今天接近中午時間收到台北地檢署的公文後，已註銷蘇陳端、黃博健、黃立雄的中華民國護照，他們的護照已失去效力。同時，外交部也已通知駐加拿大的3個館處轉知加方。

至於後續作法，外交部表示，需要進一步和加方溝通討論。

(中時電子報)

重啟粉專！王金平俏皮PO文：是否… 孫大千選總統整頓國民黨 立委交…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。