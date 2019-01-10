外交部證實 「貴婦奈奈」護照已被註銷

2019年01月10日 16:45 中時電子報 丁世傑

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）和先生黃博健、公公黃立雄涉嫌詐欺案遭通緝，日前入境加拿大。外交部今（10）日下午表示，已註銷貴婦奈奈等3人的中華民國護照，並通知外館轉知加方。

根據中央社報導，知名網紅貴婦奈奈（蘇陳端）一家人在美加邊境向加拿大提出難民申請，加國官方如何處理令人關注。目前加國難民申請案嚴重積壓，現階段可能要等21個月才知道結果。

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）和先生黃博健、公公黃立雄涉嫌詐欺案遭通緝，已入境加拿大。媒體報導，外交部註銷這3人護照。

不過，外交部今天表示，有關貴婦奈奈護照是否註銷，外交部領事事務局至今未收到相關來函。國人護照註銷需司法機關發函通知外交部，外交部才能依護照條例規定據以註銷護照，但目前外交部未收到司法機關註銷貴婦奈奈護照的要求。

此外，外交部指出，貴婦奈奈一案為經濟犯罪，由相關司法機關主政；外交部將透過駐加拿大代表處知會加國政府，以及請加方提供建議做法，並與駐多倫多、駐溫哥華等辦事處共同協助聯繫當地執法機關，以利掌握貴婦奈奈等人的行蹤。

外交部今天下午表示，已註銷貴婦奈奈等3人的中華民國護照，並通知外館轉知加方。外交部指出，外交部領事事務局今天接近中午時間收到台北地檢署的公文後，已註銷蘇陳端、黃博健、黃立雄的中華民國護照，他們的護照已失去效力。同時，外交部也已通知駐加拿大的3個館處轉知加方。

至於後續作法，外交部表示，需要進一步和加方溝通討論。

(中時電子報)