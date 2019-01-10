2021國際水協會亞太會議移師港都 會長拜會韓國瑜

2019年01月10日 16:47 中時 柯宗緯

國際水協會（IWA）會長DianedArras今（10）日率隊拜會高雄市長韓國瑜，針對2021年國際水協會亞太會議移師高雄舉辦，希望市府給予協助，韓國瑜當場允諾，他也提到，這兩天會邀請前內政部長李鴻源擔任治水顧問，規畫高雄缺水等議題。

韓國瑜表示，歡迎國際組織來高雄舉行會展及國際會議，除進一步提供專業人士交流及分享水務技術管理外，更有助於與世界接軌，帶動人流與商機。

DianedArras女士由國際水協會中華區主任李濤、10名台灣2021年國際水協會亞太會議籌備委員陪同下拜會韓國瑜，並邀請市長擔任嘉賓與會，韓國瑜歡迎IWA亞太雙年會能至高雄來，市府將盡力協助辦理。

IWA會長DianedArras提到，國際水協會成立於1999年，總部設於英國倫敦，為一個透過各國會員交流，建立大眾公共意識保護水資源的NGO(非營利組織)，目前有1萬名個人及500個團體會員，會員偏佈全球。

她也說，IWA前身為1947年成立的國際供水協會，後來與從事水汙染研究的國際水質協會(AIWQ)合併，每年舉辦40多場專業會議及對水資源管理各面向的講習。

國際水協會亞太會議每2年輪流在會員國舉行，2015年於北京、2017年為吉隆坡、2019年於香港、2021年將於高雄盛大辦理，屆時以主題演講、國際論文發表、論壇及研討會等方式舉行，預計吸引逾1000名來自世界各國水務專家及環境水資源的學者聚集交流分享。

(中時 )