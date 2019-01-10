百貨福袋戰 邁向手機支付

新光三越新春福袋首度採線上預購18日上午10點在新光三越APP開賣，以扣會員點數100點透過手機支付1000元即可預購，限量500袋。（馮惠宜攝）

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廣三SOGO福袋今年以市價千元的防刮輕量行李箱為外包裝，每袋內容物獎值超過6000元，限量250個。（馮惠宜翻攝）
中友百貨金豬福袋率先於11日開賣，最大獎為市價74800元的KYMCO電動機車，另有市價67000元的北歐ASKO獨立洗碗機等大獎。（馮惠宜翻攝）

大年初一購買百貨福袋今年也走向手機支付時代；新春百貨福袋戰一向是業者回饋主顧客開春重頭戲，今年新光三越首度以手機支付方式開放線上預購，而中友則需持APP行動條碼消費滿額才能購買，台中大遠百則是憑HAPPYGO卡預購，廣三SOGO仍採當日消費滿額現金購買。

中友金豬福袋率先於11日開賣，消費者持中友APP會員行動條碼於全館當日單筆消費滿3500元，即可以現金1680元購買，限量240袋；今年採LEADMING耐刮硬殼20吋行李箱包裝，內容物價值超過6888元，最大獎為市價74800元的KYMCO電動機車，另有市價67000元的北歐ASKO獨立洗碗機等大獎。

此外還有最新款的任天堂遊戲機-NintendoSwitch主機＋New超級瑪利歐兄弟U豪華版以及TENDAYs柔織紓壓標準雙人床墊＋枕頭1對等超值大獎。

新光三越今年首度採線上預購18日上午10點在新光三越APP開賣，以扣會員點數100點透過手機支付1000元即可預購價值超過5000元的福袋，限量500袋。另加碼抽首獎為42.5萬一克拉鉑金鑽戒、翰品酒店-花蓮、淡水福容大飯店等星級旅店住宿券，以及Samsung55吋QLED量子電視與GalaxyNote9、任天堂NintendoSwitch…等豪華3C大獎。

台中大遠百「金豬福袋」於25日開放HappyGo卡友預購，憑全館單筆888元消費發票加2000元現金即可購買，限量888份，最大獎為10萬元商品禮券，另有72000元的宏佳騰Dory機車等總獎值超過28萬元的好禮。

而廣三SOGO仍採初一當日消費滿額限量販售，今年以市價千元的防刮輕量行李箱為外包裝，每袋內容物獎值超過6000元，限量250個，大獎包含價值萬元的象印360度衣物乾燥除濕機、iRobot掃地、拖地地機器人，以及超過上千件的仟元商品；另加碼再抽價值近6萬的LG4K-65吋智慧連網電視及價值3萬元的日本雙人來回機票＋JR東日本鐵路周遊券。

(中時 )

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