美國夢？藍領薪資漲幅勝白領

2019年01月10日 16:57 中時電子報 陳舒秦

白領階級人人稱羨的時代已不再?根據報導，美國2018年還出現藍領勞工薪資增幅高於白領勞工，為十年以來首見的奇特現象。因為經過川普兩年的施政，藍領勞工新增就業人數，已達奧巴馬總統同期的八倍之多。加上2018年藍領勞工薪資增幅超越白領的這份數據，充分顯示川普已兌現其就職的承諾。

美國去年經濟增長近3%，勞工的薪資增幅同步受惠，去年12月時薪增長3.2%，創下2009年最高增幅。受此激勵，美國勞動參與率攀升到63%以上，也為2014年以來最高。2018年美國非管理職的勞工薪資增幅達3.3%，高於前一年的2.4%。其中，批發貿易勞工薪資2018年同比增長1.6%－4.2%，營建工人薪資增長3.1%－4.2%，零售業勞工增長1.6%－4.6%。休閒和飯店從業勞工的薪資增幅也達4.3%。尤其是這四大行業藍領勞工的薪資同步增長逾4%，為18年首見。藍領勞工的薪資增幅超越白領勞工，分析指這與川普透過企業減稅和引導美國工廠回流的施政有關。

相比之下，教育程度和工資水平較高的專業和商業領域的白領勞工薪資增幅較緩慢，平均約增長3.1%。其中隨著教育程度較低的老齡勞工不斷退休，新進入勞動市場的年輕人則學歷普遍提高，這讓美國勞動市場的結構朝向正面的方向邁進。

(中時電子報)