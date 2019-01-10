寒冬種菠菜、洛神花！家中陽台變身小菜園！秘訣報你知

2019年01月10日 16:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

生活多一點巧思！家中陽台也能變身小菜園！節氣過了小寒，預計天氣還會更冷，此時還適合種植那些作物呢？種植方式簡單，病蟲害也少的萵苣、芹菜以及菠菜，都是適合種植的蔬菜。現在有越多民眾利用自家或鄰里空間種起蔬果，也逐漸拉起都市人與農業、節氣間的連結。

圖中菜苗為萵苣，小寒過後天氣冷依然可以種植。（新北市景觀處提供）

簡單一個菜盆，陽台馬上變身小菜園。選擇家中至少半日照的屋頂或陽台通風空間，使用深度至少15公分的盆器，並倒入一般市售培養土即可開始種植，新手都市農夫可至菜苗店或農會供銷部購買菜苗，利用手指將土壤表面挖出約10元硬幣大小的洞，洞深約1個指節，再將菜苗連同根部土團一起放入洞中，覆蓋土壤並將水澆透至盆底留出，即完成種植。

簡單一個菜盆，陽台馬上變身小菜園。（新北市景觀處提供）

萵苣及菠菜種植期間約30~40天，現在種，農曆過年前後即可採收，自己種菜健康又好玩，新的一年不妨為自己加菜，動手種下一盤好吃的健康年菜吧。

將洛神花萼底部剪開，從尾端向前用手指推，即可取出花籽。（新北市景觀處提供）

值得一提的是，每年11 月到隔年的1月小寒前後，更是洛神花盛產的季節，洛神花種植時幾乎無病蟲害，我們平日吃到的洛神花蜜餞及洛神花茶，皆是取洛神花謝後剩下的花萼部分製作，不灑農藥的新鮮洛神花萼去籽清洗後，便可直接食用或泡茶，酸甜可口的洛神花具有抗氧化成分，還能有效降血壓血脂，是過年大魚大肉後最適合的消脂飲品。

芹菜喜歡冷涼的溫度，以及濕潤的土壤及環境，適合秋冬種植。（新北市景觀處提供）

種菜不一定要大面積空間，新北市向社區鄰里推廣可食地景，即是推廣於屋頂、陽台或開放區域閒置空間，打造自家食材庫，隨手摘即可食，同時也能綠美化生活空間；民眾若想體驗居家種菜，不妨可到各地的種子菜苗行或農會供銷部，購買菜苗及相關種植資材。

(中時電子報)