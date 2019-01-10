韓流崛起爆「網軍」操刀 韓國瑜：批評抹黑聲浪更大

2019年01月10日 17:08 中時 柯宗緯

韓流崛起，網路聲量驚人，選前被指有職介網軍介入選舉，近日有媒體更找來專家認證PTT網軍介入選舉「韓國瑜大勝柯文哲」。對此，韓國瑜表示不知此事，「很多愛護我們的人在網路上的支持，我們非常感謝」，但也提醒大家不要忘記，批判、抹黑他的聲浪更大，鋪天蓋地沒有停過，這樣比較公平。

據《天下雜誌》報導，找來專家學者研究，發現的確有助長韓流的職業網軍，更直指輿論核心為帳號「mark2165」的網友，分析其帳號半年來狂洗版，發了543篇文章，當中提及韓國瑜比例最高。媒體更稱他只要他一發文就能達到高度回應，「不到2分鐘就能發1篇文！」

對此，mark2165在政黑板發文直呼誇張，並寫「說真的一個政黑板就能掀起韓流喔？也太誇張了吧！抓網軍也不是這樣抓的，那裡面也一堆韓黑ID。」他喊冤說，「韓國瑜也從來沒給過我500，我也不認識他啊！」

韓國瑜今受訪時表示，完全不知道「職業網軍」此事，他說團隊的網路小編人數少、年紀輕，感謝很多在網路上愛護、支持的朋友，但也別忘了，批判他的聲浪更大，而且幾乎是鋪天蓋地的批判，從來沒有停過，「如果各位關注網路上誰支持我的同時，也請關注一下網路上如何的批判、抹黑」，這樣比較公平。

(中時 )