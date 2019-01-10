韓流崛起爆「網軍」操刀 韓國瑜：批評抹黑聲浪更大

針對韓流崛起，有媒體直指是職業網軍操弄。高市長韓國瑜則說，不要忘了批評他的聲浪更大。（柯宗緯攝）

友善列印
中時

韓流崛起，網路聲量驚人，選前被指有職介網軍介入選舉，近日有媒體更找來專家認證PTT網軍介入選舉「韓國瑜大勝柯文哲」。對此，韓國瑜表示不知此事，「很多愛護我們的人在網路上的支持，我們非常感謝」，但也提醒大家不要忘記，批判、抹黑他的聲浪更大，鋪天蓋地沒有停過，這樣比較公平。

據《天下雜誌》報導，找來專家學者研究，發現的確有助長韓流的職業網軍，更直指輿論核心為帳號「mark2165」的網友，分析其帳號半年來狂洗版，發了543篇文章，當中提及韓國瑜比例最高。媒體更稱他只要他一發文就能達到高度回應，「不到2分鐘就能發1篇文！」

對此，mark2165在政黑板發文直呼誇張，並寫「說真的一個政黑板就能掀起韓流喔？也太誇張了吧！抓網軍也不是這樣抓的，那裡面也一堆韓黑ID。」他喊冤說，「韓國瑜也從來沒給過我500，我也不認識他啊！」

韓國瑜今受訪時表示，完全不知道「職業網軍」此事，他說團隊的網路小編人數少、年紀輕，感謝很多在網路上愛護、支持的朋友，但也別忘了，批判他的聲浪更大，而且幾乎是鋪天蓋地的批判，從來沒有停過，「如果各位關注網路上誰支持我的同時，也請關注一下網路上如何的批判、抹黑」，這樣比較公平。

(中時 )

孫大千選總統整頓國民黨 立委交… 李佳芬乘友人車做公益挨轟 韓心…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。