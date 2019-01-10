徵求峨眉天主堂老照片喚醒回憶

2019年01月10日 17:07 中時 莊旻靜

新竹縣峨眉天主堂為在地知名景點，也是新竹縣歷史建築之一，由於爭取文化部補助基礎調查計畫案，月眉觀光產業文化協會專案經理姜信鈞近日在臉書上放天主堂老照片，希望拋磚引玉，向在地民眾徵求老照片，以充實地方文史，未來也有機會可舉辦老照片展，帶領民眾回味古往今來。

姜信鈞說，過去峨眉鄉有3座天主堂，包含峨眉、富興、十二寮，不過富興天主堂早已消失，十二寮預計整修，峨眉天主堂則由協會活化、利用，至今也成為在地知名景點。

姜信鈞說，由於受到新竹縣文化局重視，爭取到文化部2018年度補助峨眉天主堂基礎調查計畫案，委託中華大學建築系與景觀系實施。姜信鈞向天主教新竹教區要到部分峨眉天主堂的老照片，也期望以拋磚引玉方式，向民眾徵求更多老照，補充峨眉天主堂的故事及歷史。

「過去僅有的幼兒園！」姜信鈞敘述，峨眉天主堂約興建於19663年（民國52年），由耶穌會神父高伯龍到峨眉傳教，不少人受其影響，領洗成為教徒，而教會所創辦的幼兒園，更曾是當地唯一一所幼兒園，可能是不少在地人共同的回憶。

姜信鈞也說，峨眉天主堂在地已有超過半世紀歲月，若能徵求到老照片，等待基礎調查計畫告一段落後，或許可舉辦老照片回顧展，一覽峨眉天主堂的古往今來，讓人知道更多在地故事。

(中時 )