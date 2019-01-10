獨養台塑金孫不苦悶 麻衣在日本樂做這件事

麻衣2年前帶兒子回日本定居。（圖／取自佐籐麻衣臉書）

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中時電子報

女星麻衣2014年和台塑集團長孫王泉仁結婚，2017年傳出夫妻倆感情生變，使麻衣過起「偽單親生活」，最後帶兒子回日本定居至今，並安排小孩在當地上幼稚園，獨自帶孩子的麻衣雖讓外界感覺心疼，但今(10日)媒體報導，友人透露麻衣在日本家裡有空就會彈鋼琴抒發心情，當全職媽媽雖然忙卻也十分快樂。

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麻衣5年前嫁給王泉仁，升格為「台塑豪門媳婦」，2年前卻傳出感情轉淡分居，男方多次過家門而不入，但每月仍會給約50萬台幣生活費供母子花用，而消息傳開後，麻衣為避媒體目光，便帶台塑金孫回日本定居，然與王家關係好的她，仍會定時帶兒子回台灣看王家人，王文洋也始終力挺麻衣，成為麻衣仍坐穩豪門媳婦地位主因。

據《壹週刊》報導，友人透露，對於先前婚變傳言，麻衣本人看很開，總笑笑以對，目前重心都在兒子身上，專心做好全職媽媽的角色，雖然忙碌，但從小就會彈琴的麻衣也會忙裡偷閒自娛，至於有無考慮讓兒子回台灣念書？麻衣好友表示沒聽說，麻衣或許要等兒子再長大一點再考慮。

而麻衣爆出婚姻亮紅燈後，便始終未對外界回應，好友愛紗打電話關心，麻衣回應：「沒事」，去年3月愛紗到東京賞櫻花，麻衣難得同框，兩人笑得十分燦爛，麻衣也看來狀態不錯，被推測沒被婚姻緋聞影響心情，粉絲也開心見到昔日的「Sunday Girls」成員久違同框。

(中時電子報)

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