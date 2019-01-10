張麗善：禁止廚餘進入養豬場 是地方自治權限

2019年01月10日 17:22 中時 周麗蘭

張麗善強調，禁止廚餘進入養豬場是地方自治權限。（周麗蘭攝）

雲林縣府9日公告廚餘只能進入堆肥場、掩埋場、焚化廠、化製場，堅決禁止廚餘養豬，但農委會也堅持符合環保署規定的廚餘可持續養豬，不會被開罰；張麗善10日表示，雲林沒有回頭路可走，廚餘不能進到養豬場，「今天是要禁止豬吃帶有非洲豬瘟病毒的東西，否則豬吃不吃餿水跟我有什麼關係？」

張麗善說，雲林縣90％幾養豬戶包括政黨色彩不一樣的都完全支持她禁止廚餘養豬，認為她非常有魄力，希望其他縣效法，否則他們要抗議，她還勸養豬農不要抗議，很多事情用溝通的。

她表示，雲林縣以廢棄物清理法管理廚餘，是屬於地方權責，做法很明確，這是自救的做法，中央應該要尊重地方權責。

她認為，雲林是養豬大縣容不得任何一隻豬出問題，9日的公告是一個地方自治權限，禁止廚餘進到養豬場，就不可能養豬，她用最高規格防疫，若產生問題是個人不配合的問題不是法令。

張麗善說，雲林有3家化製場、南亞堆肥場，把廚餘變成有機肥是有途徑的，其他縣市沒有這些條件，當然要自己去找方法。

雲林縣3家化製場一天可燒1000頭豬屍體，每天燒68公噸廚餘沒問題。

張麗善強調，廢除廚餘的再利用許可是要防止豬吃到來源不明、具有非洲豬瘟病毒風險的東西，否則豬吃不吃餿水跟她有什麼關係？雲林還有收桃園、台中的廚餘，「我不能夠讓這些來，拜託！」

她反問，90度高溫蒸煮廚餘完還要再降溫，豬要多久才能吃到？很多還沒有煮到那個溫度就給豬吃，廚餘並不是免成本的，符合蒸煮一個小時90度以上，瓦斯費也是很貴的，不見得比吃飼料便宜。

(中時 )