韓國瑜力挺潘恆旭：「兩個角度」看他就不一樣！

2019年01月10日 17:18 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

國際水協會會長今(10日)拜訪高雄市長韓國瑜，韓市長會後接受媒體聯訪表示，對於觀光局長潘恆旭近期尋找觀光大使，引起一些爭議，韓說，要從兩個角度來看這事，第一，傳統思維不做不錯，不張揚靜悄悄，第二，讓創意插翅而飛，盡量去發揮。韓說，他了解潘局長上任後外界正反意見都有，但是不可以否認有一點，就是他(潘)完全沒有浪費高雄市政府的資源。

韓國瑜表示高雄的城市願景，他未來盼成立青創基地，未來會申請一個創業板，若未來北高兩市都有創業板，對未來青年創業幫助會非常大，媒體詢問，對於柯韓會是否破局？韓說沒有破局，因為北高兩市政都繁忙，他非常歡迎柯市長來高雄。

媒體問說，對於外界質疑，白冰冰拍攝的MV，是在宣傳前市長陳菊的政績，韓說，他完全不在乎這個，重點是高雄的熱度、亮度，能不能讓海內外看見，他不會這麼心胸狹窄，製作團隊願意幫市府拍MV，要心存感謝，不要有狹隘的想法。

另外，對於夫人李佳芬赴甲仙區小林國小做公益遭議員質疑公器私用，甚至是外戚干政，韓說，有很多公益活動，他自身跑不過來，所以才請李佳芬代為出席，也是一種激勵士氣的方式，她出席活動，甚至連公務車都不敢坐，當天還請公益團體募款，捐給當地的小朋友，他們不敢用高雄市政府一毛錢，韓甚至跟李佳芬說，要在不能花高雄市政府任何資源情況下，「連這個都要被批判嗎？」他覺得，「批判者太誇張了！」。

媒體再問，對於觀光局長潘恆旭近期尋找觀光大使，引起一些爭議，韓說，要從兩個角度來看這事，第一，傳統思維不做不錯，不張揚靜悄悄，第二，讓創意插翅而飛，盡量去發揮。韓說，他了解潘局長上任後外界正反意見都有，但是不可以否認有一點，就是他(潘)完全沒有浪費高雄市政府的資源，但是高雄市整個城市的亮度，發射到海內外了，端看外界是用有創意，還是傳統不做不錯的角度去分析一個官員，他相信民眾心中自有一把尺。

韓認為，在沒有浪費高雄市政府的資源下，特別是高雄市現在沒有錢的情況下，繼續能夠宣揚高雄市，讓大家能繼續願意來高雄，這個難度是非常難的。韓國瑜強調，他寧願用鼓勵的角度，去肯定潘局長的作為，雖然做的過程難免碰碰撞撞，但他說，既然要吃燒餅就無法避開不掉芝麻會掉。盼外界能用更寬廣心胸來看待潘局長。

媒體最後問及，潘恆旭找部分名人代言事前未獲通知，韓說，未來潘局長會再檢討，對於馮光遠批評潘恆旭，他說，若因為某些人的批評，就撤換局處首長，那他未免太昏庸了。對於潘和馮的過去，他不清楚，這讓潘局長自己解釋。另外，對於國際處長不克就任，韓說，他未來會繼續尋覓，感謝外界關心。

(中時電子報)