竹市文化局入口臘月換新妝 福氣十竹迎新春

新竹市文化局邀請了在地策展團隊「沃沃美學」，將大門入口處的櫥窗增設藝術裝置「福氣十竹」，以迎接新年到來。（陳育賢攝）

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新竹市文化局邀請了在地策展團隊「沃沃美學」，將大門入口處的櫥窗增設藝術裝置「福氣十竹」，以迎接新年到來。（陳育賢攝）

臘月迎新，新竹市文化局近日邀請在地策展團隊「沃沃美學」，將大門入口處的櫥窗妝點增設藝術裝置「福氣十竹」，作品以「竹」為視覺延伸，用10支隱喻「十足」的竹子，再用毛線穿針引線，將一整年滿滿的福氣，編織串聯起來，歡迎洽公民眾放慢腳步駐足觀賞，一起迎接新的1年。

文化局長黃竫蕙表示，文化局自1980年興建至今將近40個年頭，一直以來扮演著多重功能，除了是辦公處所，也是市民借閱圖書的總圖書館及藝術家展覽的場域空間，承續早期文化中心的推動地方藝文活動、社會教育、文化薪傳等任務。

目前，市府正積極向中央爭取經費於現址重建「新竹市總圖書館」，占地5000坪的基地，將規畫1棟現代化圖書館及展覽空間。

另，為迎接農曆新年，文化局也特別邀請藝術策展團隊「沃沃美學」為文化局妝點門面，名為「福氣十竹」的藝術裝置，增添不少年味，也為「美感城市」換妝播種。

沃沃美學藝術總監張馨之表示，文化局入口櫥窗，一改過去例行展風格，以紅色為底的牆面象徵喜氣迎接己亥新年，並以新竹的「竹」為視覺主軸，左右各10支竹子，特別央請師傅在新竹山間新採，因未經曝曬，可以維持長綠，彰顯「新」竹意象。

另，再以竹子為經緯，用手工編織、纏繞等方式，將好似連綿的福氣，由或深或淺的藍，綠、橙、紅、黃、粉等繽紛色彩交織的毛線，把原本分立的10支竹子交織串連起來，掛上紅色喜氣的祈福紙籤，象徵「福氣十竹」。

此外，櫥窗內還加裝了燈軌夜間照明，讓文化局入口櫥窗在夜間也有美麗景緻。

(中時 )

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