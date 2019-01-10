澳網》單打籤表出爐 謝淑薇挑戰大

謝淑薇再度挑戰澳網女單賽事。(資料照/美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

年度首場網球四大滿貫賽澳洲網球公開賽會內賽下周一點燃戰火，大會今天公布單打籤表，台灣女將謝淑薇首輪要對上瑞士選手沃格莉（Stefanie Voegele），假設獲勝，第二輪和第三輪還有白俄羅斯阿薩瑞珂（Victoria Azarenka）、日本大坂直美等好手，場場都是硬仗。

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謝淑薇曾在2008和2018澳網女單打進16強，靠著去年球季在澳網、溫網兩大賽躋身16強進帳不少積分，今年她以世界排名第28順利排進大會女單第28種子，個人睽違5年再度獲得大滿貫賽單打種子，首輪就要對上目前世界第85名的沃格莉，兩人過去交手過3次，謝淑薇1勝2敗居下風，不過去年首爾女網賽小薇獲得交手首勝，已能掌握對手球風。

假如謝淑薇澳網女單首戰過關，想要再度重返個人最佳的16強的路上強敵環伺，第二輪最有可能遇到兩屆澳網女單冠軍阿薩瑞珂，第三輪則可能面對去年美網球后大坂直美。

女單頭號種子是當今世界球后哈麗普（Simona Halep），衛冕冠軍沃茲妮雅琪（Caroline Wozacki）第3種子，小威廉絲（Serena Williams）排第16種子。

喬柯維奇是2019澳網男單頭號種子。（資料照/美聯社）

男單由於莊吉生在會外賽第二輪就出局，無緣在會內賽和各國好手競爭，職業男網四大天王喬柯維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）、費德勒（Roger Federer）及莫瑞（Andy Murray）都確定出賽，現任世界球王喬帥是大會第1種子，費爸和納達爾分居2、3號種子，莫瑞雖無法排進種子，但獲得保障名額的參賽資格。

(中時電子報)

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