遭批PM10治理成績差 政院：各縣市空品逐年改善

2019年01月10日 17:52 中時 張理國

台灣健康空氣行動聯盟今日召開記者會表示PM10治理成績惡劣，落後日本40年。行政院表示，台灣健康空氣行動聯盟引據的日本SPM（日譯：浮遊粒子狀物質）算法，日本SPM相當於PM7，無法直接援引SPM數值與台灣PM10數值相比，比較107年WHO與環保署最新統計資料，台北的空氣品質（PM10及PM2.5）已和東京不相上下，台中、高雄的PM2.5品質，也比起韓國主要城市佳。

政院強調，台灣各城市的空氣品質亦逐年改善中，以台南市為例，103年1至10月台南市PM2.5年平均濃度27.3μg／m3，107年同期則為22.6μg／m3，改善率達17.2％；另外PM10年平均值及日平均值連續4年（104至107年）達到空氣品質標準，自103年66.9μg／m3降至107年55μg／m3，顯示台南市的空氣品質正逐年改善。

行政院強調，政府已積極透過修法、推出行動方案與預算投入等多項作為，改善空污問題，包括通過「空氣污染防制行動方案」，明確訂定2019年空汙紅害日減半目標，針對細懸浮微粒等汙染源的管控，也提出各項具體管制措施，包括加強對餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理，以及推動2030年公務車及公車電動化、2035及2040年分別將全面禁售燃油機車及汽車的目標。

另外，政院修正通過「空氣汙染防制法」，將擴大汙染源納管範圍並加速燃料及有害物質管制，中央各部會、地方政府均將積極推動防制空汙作為與節能減碳行動。在中央地方攜手，透過多元防制措施努力下，紅害日數已由104年997次、105年874次，逐年下降至106年的483次。

行政院積極和地方政府共同解決揚塵問題，106年已將防制揚塵納入行政院通過「空氣汙染防制行動方案」項目中，107年度各河川鄰近測站懸浮微粒(PM10)濃度，較106年皆呈下降趨勢。此外，針對河川和土壤污染的整治也有具體成績。以台南市為例，台南市主要河川嚴重汙染比例逐年下降，其中100年鹽水溪汙染比例為30％、二仁溪24％、將軍溪72.5％，至107年已降至8.9％、22.7％和58.4％；在土壤汙染改善方面，106年共解除列管14處汙染場址，改善完成約26公頃的汙染土地，具體改善河川環境和居民生活品質。

政院強調，政府歡迎和各界團體一同討論改善空氣品質的方案，但針對台灣健康空氣行動聯盟在記者會中多次以揶揄或戲謔言語，指責賴清德院長對於空汙防制沒有作為，忽視過去台南空汙改善成績，以及就任行政院院長後，通過「空氣汙染防制行動方案」，推動空氣汙染防制法修法，並親自前往雲林視察濁水溪揚塵問題等作為，僅以輕佻態度批評，並無助於公共政策討論，行政院對此深表遺憾。

行政院重申，會持續進行空氣品質改善工作，並和民間團體持續合作，讓各縣市環境更美好、空氣更清新，讓台灣成為更宜居的家園。

(中時 )