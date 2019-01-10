遭批PM10治理成績差 政院：各縣市空品逐年改善

友善列印
中時

台灣健康空氣行動聯盟今日召開記者會表示PM10治理成績惡劣，落後日本40年。行政院表示，台灣健康空氣行動聯盟引據的日本SPM（日譯：浮遊粒子狀物質）算法，日本SPM相當於PM7，無法直接援引SPM數值與台灣PM10數值相比，比較107年WHO與環保署最新統計資料，台北的空氣品質（PM10及PM2.5）已和東京不相上下，台中、高雄的PM2.5品質，也比起韓國主要城市佳。

政院強調，台灣各城市的空氣品質亦逐年改善中，以台南市為例，103年1至10月台南市PM2.5年平均濃度27.3μg／m3，107年同期則為22.6μg／m3，改善率達17.2％；另外PM10年平均值及日平均值連續4年（104至107年）達到空氣品質標準，自103年66.9μg／m3降至107年55μg／m3，顯示台南市的空氣品質正逐年改善。

行政院強調，政府已積極透過修法、推出行動方案與預算投入等多項作為，改善空污問題，包括通過「空氣污染防制行動方案」，明確訂定2019年空汙紅害日減半目標，針對細懸浮微粒等汙染源的管控，也提出各項具體管制措施，包括加強對餐飲業油煙、道路、營建工程及河川揚塵的管理，以及推動2030年公務車及公車電動化、2035及2040年分別將全面禁售燃油機車及汽車的目標。

另外，政院修正通過「空氣汙染防制法」，將擴大汙染源納管範圍並加速燃料及有害物質管制，中央各部會、地方政府均將積極推動防制空汙作為與節能減碳行動。在中央地方攜手，透過多元防制措施努力下，紅害日數已由104年997次、105年874次，逐年下降至106年的483次。

行政院積極和地方政府共同解決揚塵問題，106年已將防制揚塵納入行政院通過「空氣汙染防制行動方案」項目中，107年度各河川鄰近測站懸浮微粒(PM10)濃度，較106年皆呈下降趨勢。此外，針對河川和土壤污染的整治也有具體成績。以台南市為例，台南市主要河川嚴重汙染比例逐年下降，其中100年鹽水溪汙染比例為30％、二仁溪24％、將軍溪72.5％，至107年已降至8.9％、22.7％和58.4％；在土壤汙染改善方面，106年共解除列管14處汙染場址，改善完成約26公頃的汙染土地，具體改善河川環境和居民生活品質。

政院強調，政府歡迎和各界團體一同討論改善空氣品質的方案，但針對台灣健康空氣行動聯盟在記者會中多次以揶揄或戲謔言語，指責賴清德院長對於空汙防制沒有作為，忽視過去台南空汙改善成績，以及就任行政院院長後，通過「空氣汙染防制行動方案」，推動空氣汙染防制法修法，並親自前往雲林視察濁水溪揚塵問題等作為，僅以輕佻態度批評，並無助於公共政策討論，行政院對此深表遺憾。

行政院重申，會持續進行空氣品質改善工作，並和民間團體持續合作，讓各縣市環境更美好、空氣更清新，讓台灣成為更宜居的家園。

(中時 )

韓國瑜力挺潘恆旭：「兩個角度」… 小內閣頻惹議 韓國瑜挺：開窗蚊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。