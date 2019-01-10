驚險一瞬間 寶山騎士跳閃聯結車逃死劫

2019年01月10日 17:37 中時 莊旻靜 、影音/ 杜宇喬 、影音/

網友在臉書社團「新竹大小事」貼文，顯示9日下午在寶山鄉三豐路的驚險事故，騎士機警跳車，閃避砂石車事故。（莊旻靜翻攝）

網友在臉書社團「新竹大小事」貼文，顯示9日下午在寶山鄉三豐路的驚險事故，騎士機警跳車，閃避砂石車事故。（莊旻靜翻攝）

新竹縣寶山鄉9日下午4點許發生一起意外事故，1名機車騎士行經寶山鄉三峰往寶山鄉前進時，接連遇到2台砂石車，第2台突然越線傾倒，幸好機車騎士機靈跳車躲避，僅受輕傷，而他所騎乘的機車則被大車壓在底下，驚險過程也放上臉書社團「新竹大小事」，引發議論。

「這根本是謀殺，還好朋友千鈞一髮跳車才保一命，請！行經此路的朋友一定要多留意小心大車啊！」在「新竹大小事」貼文的網友描述當時驚險過程，也請民眾行經該路段須多加留意。

警方調查，當時駕駛砂石車的57歲鄒姓男駕駛，疑因過彎行車不穩，失控撞向對向車道，幸好當時騎乘機車的47歲陳姓男騎士反應敏捷，及時跳車閃過一劫，僅受擦傷。

不過砂石車則因撞上邊坡電線桿，導致車頭凹陷，車身翻覆毀損，連電線桿都被撞倒，鄒姓駕駛則右手骨折，寶山消防分隊趕抵現場，也將兩人送醫，無生命危險。警方指出，由於車上運載土方已傾到至山坡，無法得知是否超載，詳細肇事原因仍需進一步釐清。

新竹縣議員邱振瑋也在臉書發文指出，該路段去年11月15日也曾發生翻車，9日又再度翻車，他已發文給警察局，希望能加強稽查三峰路（竹43線），邱振瑋也指出，由於三峰路路幅較窄又彎多，過去經寶山鄉公所、立委林為洲辦公室等單位協助，積極徵收道路拓寬，改善道路品質。

(中時 )