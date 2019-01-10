小內閣頻惹議 韓國瑜挺：開窗蚊子也會飛進來

2019年01月10日 17:40 中時 柯宗緯

高雄市長韓國瑜上任未滿月，小內閣頻爆爭議，尤以觀光局長潘恆旭更是「每日話題紅人」，今（10）日又槓上作家馮光遠，再加上內定行政暨國際處長江惠頌未上任就請辭，拋出震撼彈。韓國瑜力挺潘局長，「要打開窗戶呼吸新鮮的空氣，沒有辦法避免蚊子會飛進來」。至於江惠頌還沒上任，沒有請辭問題，會繼續尋覓行政暨國際處長合適的人選。

潘恆旭上任來，拋出觀光代言人、名人紀念日、「冷泉加熱變溫泉」等議題，引發網路熱議。韓國瑜認為，傳統思維「不做不錯」，認為完全不要太張揚、做什麼讓創意超插翅而飛。

韓國瑜說，知道很多人肯定潘恆旭或批判他，但是不可否認有一點，他完全沒有浪費高雄市政府的資源，讓高雄市整座城市的亮度發射到海內外。因此，他認為是要從創意及天才角度，還是傳統「不做不錯」角度，來分析官員，「我心中自有一把尺」。

他力挺愛將，沒有浪費高雄市政府資源，在沒有市庫拮据的情況下宣揚高雄市，讓大家願意來高雄，這個難度是非常。他寧願用這樣一個鼓勵的角度，肯定潘局長的作為。

韓國瑜也認為，拚市政的過程中難免碰碰撞撞，「既然要吃燒餅就沒辦法避開芝麻會掉，要打開窗戶呼吸新鮮的空氣，沒有辦法避免蚊子會飛進來」，如果在過程中有瑕疵，希望大家用寬廣的心胸來看待。

至於馮光遠與潘恆旭對槓，他認為，「如果某一位人士批判局處長，我們就撤換，代表我這個市長就當的昏庸」。他也以自身為例，競選時被批判的體無完膚，曾氣到咬牙切齒，最後還是「愛與包容」。他相信每一個人都有優點、缺點，至於他跟馮先生過去有什麼淵源就不清楚，他也會勸潘用「愛與包容」來化解糾紛。

(中時 )