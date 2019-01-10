《時來運轉》運彩報報 - 贏錢焦點隊伍 馬刺的驚奇之旅

馬刺隊米爾斯(右)持球進攻。（美聯社）

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中時電子報

去年暑假馬刺、暴龍兩隊互換主將鬧得滿城風雨，籃壇普遍認為這筆交易馬刺吃虧、暴龍利多，果不其然暴龍開季一路表現亮眼，目前以31勝12敗的成績領先群雄。誰也沒想到上週五兩隊本季第一次交手竟是由馬刺大勝18分作收！其實馬刺不只該場表現出色，他們維持高檔表現至今已經整整一個月了！這讓馬刺的排名從西區倒數第2提升了7個名次來到現在的西區第6。

從上個月8號開始到昨天馬刺一共打了16場比賽，以聯盟每隊近16場比賽表現來看，馬刺13勝3敗(其中有10支球隊勝率高於五成)與溜馬並列第1，驚人的是勝差分數(+/-值)高達15.3分，領先溜馬多達6.1分，這段期間馬刺三分出手數聯盟倒數第2，命中率卻高達42.3%(比第2名的國王多3.2%)，可見馬刺的三分攻勢貴精不貴多，不跟隨聯盟大三分時代的潮流，以空檔出手為主才能達到這等華麗的命中率！

場均進攻籃板7.2顆聯盟倒數第二球迷不必太過擔心，這是馬刺注重防守的寫照，很難看得出兩件事情的關聯性，待筆者娓娓道來，馬刺籃板其實並不弱，他們防守籃板可是37.2排名聯盟第3，『進攻籃板』雖然說是爭取二次進攻的絕佳機會，但在馬刺球團眼中，盲目的爭搶進攻籃板反而會增加對手快攻的成功率以致失分，因此馬刺進攻籃板低於水平是『策略性』的選擇所造成。

馬刺近期驚艷的表現屢屢跌破運彩莊家眼鏡，上述16場比賽馬刺的(讓分/受讓)過盤場次高達14場，也就是說只要在運彩讓分玩法投注馬刺，贏得彩金的機率可是高達87.5%！馬刺未來兩周的9場比賽裡面有6場是客場，想要趁勢一舉成為本季問鼎冠軍的強隊一定得提升客場出賽的勝率，讓我們一起期待馬刺接下來的表現吧！

(中時電子報)

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