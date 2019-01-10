美國政府關門影響科研部門 NASA缺席天文會議

2019年01月10日 17:34 中時電子報 江飛宇

美國政府處在多數部門關閉的情況，造成的影響正在擴大。本週，美國天文學會正在西雅圖舉行會議，但是身為公部門的美國航太署沒有辦法參加。同樣的，一場重要的氣象會議正在鳳凰城進行，研究主題是氣候異變和極端天侯，但是公部門的國家氣象局(NOAA)的數百名代表，在與會的11個小時後，也草草離開這些研究。

物理學網(phy.com)報導，美國政府部門關閉已經進入第三週，這起事件是川普總統和國會之間，關於美墨邊境安全的預算糾紛，其實可以不必那麼嚴重的，但是政治惡鬥的結果就是此事正在對科學界產生連鎖反應。

美國氣象學會執行主任基思．塞特(Giss Seitter)告訴媒體，在氣象年會上，參與者大概缺少了700名，大多缺席者是國家海洋和大氣管理局（NOAA）公務員。雖然NOAA研究人員不參與日常的天氣預告，但是他們負責基礎研究和開發預氣候測模型，也是相當重要。目前因為預算停擺，這些研究員也停止了手邊的工作。

賽特說，這場預算風波對科學界而言，在很多方面都是明顯的損失，所有人都無法解政府科學家正在做些什麼，特別是天氣預報模型的改進與相關研究。

美國天文學會第233次會議將於週四在西雅圖舉行，該會議每年舉行兩次，是天文領域的重要活動，會議期間有數十場演講、數十場記者會和其他活動。許多天文學家都選在會議上宣布關鍵的發現，包括黑洞、星系、以及宇宙的形成這種大題目。然而今年度有10％至15％的會員缺席，差不多是300~450人，他們是NASA的成員。 96％的NASA員工，約略1.6萬名成員處在無薪無職的狀態。

除了人事費用凍結，硬體也同樣不能使用，NASA有一架「飛機天文台」，名叫「同溫層紅外線天文台 」（SOFIA），是在一架波音747SP飛機上，安裝直徑2.5 公尺的牛頓式望遠鐘，本來要用於研究宇宙深處的紅外線分布的，原本計畫在此次天文學會議時起飛，現在也不能用了。

對科學家而言，雖然不意味著經費就是一切，但是沒有公務預算，無法出席會議，也就失去與頂尖科學家互動、探索的研究機會。

(中時電子報)