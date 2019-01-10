赴陸臨時變更行程「須兩天前申請」？大學校長群起抗議

2019年01月10日 17:32 旺報 簡立欣

內政部最新要求，國立大學11職等以上的教授赴大陸除了要先申請之外，若有行程變更，也應依規定事先申請行程變更；國立成功大學提案表示，實務運作上有困難，建議如果有行程變更的情況，經學校同意即可。全場大學校長皆覆議，教育部承諾把各校立場轉告內政部。

成功大學10日於大專校院校長會議提案表示，1月4日收到內政部公文，依照函文，相當於簡任第11職等以上公務員、兼任行政職務的教師進入大陸地區者，原本就要在預定赴大陸當天的兩個工作日（不含申請日、出發當天、以及國定例假日）之前向內政部提出申請，經許可後始可赴大陸；不過，依照赴陸許可辦法第8條，內政部提出新的要求，就是就算申請案經過許可，嗣後如果當事人預定赴大陸的活動期間、活動內容、接觸對象等與原先行程不符，應另外申請，才符合審查的意旨。

不過，成大校長蘇慧貞表示，該校主管反映，如果遇到像天候等不可抗力因素，或是臨時有訪問、校際活動，可以為學校加值，卻因為沒有重新申請，就會被檢討，實在很不合理。

「我們看不出這有何管理的意義？」蘇慧貞忍不住重話批評，內政部的做法是要求出門在外的人隨時更新行程，還要隨時記得找到通訊方式去通報，不但是擴大解釋人在異地所有臨時情況，也不信任學校自我課責的能力，「對所有大專院校的功能都沒有想像也沒有期待」；結果變成最有行政能力的教師，根本就不想擔任行政職務。

蘇慧貞態度堅決地表示，大學是要爭取自治，而不是請教育部去「確認」內政部的函文；就像稍早清華大學校長賀陳旦表示的，「各部會用自己的想像去定義大學，」結果勞動部、主計總處、環保署、人事總處全都伸手到大學自治裡。全場大學校長皆覆議，教育部代理部長姚立德則承諾把大學校長立場轉給內政部。

(旺報 )