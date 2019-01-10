共軍造最大洲際導彈？陸媒：炒作中國軍事威脅

由中國航天科技集團研發的「快舟」系列運載火箭。（圖／環球網）

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中時電子報

美媒近日報導中共正在製造世界最大機動型洲際導彈，聲稱這型由中國航天科工集團公司製造的固體燃料太空運載火箭「快舟-21」能攜帶50枚核彈頭，威力之強更甚於俄羅斯的薩爾馬特(Sarmat)洲際核導彈。刊出後遭到陸媒反唇相譏，指稱文章觀點錯得離譜，其目的也不過就是為炒作中國軍事威脅。

這篇由《國家利益》刊出由華府智庫「國際評估及戰略中心」(International Assessment and Strategy Center)資深研究員理查．費雪等人所撰寫的文章說，自2017年年中以來，中國大陸消息來源透露了中國正在研製具有20噸有效載荷的「快舟-21」固體燃料太空運載火箭(SLV)，可能成為世界上最大的機動型洲際彈道導彈的基礎。

費雪的文章說，號稱俄羅斯最強大的薩爾馬特預計最早將於2021年投產、可搭載10噸級有效載荷，但很快會被中國新型洲際彈道導彈超越。這款以「快舟-21」為基礎的導彈可以攜帶50枚核彈頭，採用前所未有的4米直徑固體燃料火箭發動機，比美國太空梭助推器的3.7米直徑固體火箭助推器(SRB)更大。消息來源稱，「快舟-21」運載火箭可能在2025年投入使用。

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由中國航天科技集團製造的「快舟一號甲」小型運載火箭發射商用衛星。（圖／新華社）

文章稱，與美俄一樣，中國大陸已有以太空運載火箭發展洲際彈道導彈的先例。例如「東風-5」洲際彈道導彈是以「長征-1」運載火箭為基礎，多彈頭「東風-5C」洲際導彈則是以「長征-2C」進行開發。

文章表示，中國雖未公開透露以「快舟-21」為基礎發展新型洲際導彈，但如果中國的戰略規劃者決定放棄這種選擇將是不明智的。中國現在可能正在部署射程3000多公里的「東風-17」，它裝備了小型機動高超音速滑翔彈頭(HGV)。如果這類彈頭尺寸與俄羅斯「先鋒」(Avangard)相似，那麼20噸有效載荷的「快舟-21」可能會攜帶近50個高超音速滑翔彈頭。

而中共火箭軍的洲際彈道導彈作戰單位大約每單位有6枚導彈，按上述彈頭數量計算，每個作戰單位可以部署接近300枚彈頭。而「5支裝備快舟-21的洲際彈道導彈部隊幾乎可以相當於美俄各自部署的核彈頭數量」。此外，中國可能建造大型機動導彈發射車，以便進行快速部署。

陸媒《環球時報》引述匿名大陸軍事專家的評論說，上述這篇文章錯誤百出，觀點顯得很業餘。西方專家所謂的基於「快舟-21」運載火箭研製洲際導彈並沒有太大實戰意義，如果「快舟-21」能達到20噸有效載荷，那它的起飛重量將超過近地軌道運載能力為25噸級的「長征-5」運載火箭。而目前的固體燃料洲際彈道導彈通常是在50噸以下，即便是重型的液體洲際彈道導彈也不超過200噸。數百噸的固體燃料洲際彈道導彈不可想像，更不可能進行公路機動。

這位專家表示，世界各國確實有些運載火箭是在導彈基礎上研製或改裝的。但用於航太發射的運載火箭和用於軍事的洲際導彈目前是朝著不同方向發展的，都有各自需求和設計指標，不能簡單將兩者等同。美媒做此報導，其目的只是再次炒作中國軍事威脅而已。

(中時電子報)

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文章來源：能攜50枚核彈頭？美媒炒作中國造「最大洲際導彈」

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