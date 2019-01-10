2018十大消費新聞 衛生紙搶購、499之亂及普悠瑪上榜

2019年01月10日 17:35 中時 王思慧

回顧2018年，台灣的消費事件依然層出不窮。消基會舉行「年度十大消費新聞」活動邁入第36年，從百則消費新聞中篩選出30則重大的消費議題，冠軍是「衛生紙之亂」，其次為「499之亂」、台鐵普悠瑪翻覆事故，其他如中油無鉛汽油、流感疫苗接連出包也都有上榜。

消基會今（10）公布，去年消費新聞冠軍，就是由於大潤發炒作不實漲價，引爆民眾搶購的「衛生紙之亂」。去年2月，各大賣場衛生紙被一掃而空，此事還被國際媒體報導。原來是大潤發為了促銷衛生紙，散布「衛生紙價將大漲30％，賣場業績急飆5倍」等資訊，導致民眾瘋狂屯貨。

後來公平會介入調查，認定大潤發已違反「公平交易法」，散布不實資訊以進行促銷行為，不僅誤導消費者，更讓市場秩序失衡，開罰大潤發350萬元。

去年第2名為「499之亂」，原因是中華電信推出不限資格、限7天的499元「吃到飽」方案，台灣大哥大、遠傳電信等也跟進，導致全台門市湧入人潮排隊。最後NCC開罰中華電信200萬元、台哥大、遠傳各60萬元。

第3名，則是台鐵普悠瑪翻覆釀18死重大事故，消基會再次呼籲，台鐵在有行政處理上有不可抹煞的責任，且已涉及「重大過失」，台鐵該拿出最大誠意來處理後續，讓罹難者家屬、傷者獲得合理賠償。

第4名至第10名依序為中油95無鉛汽油出包、流感疫苗接連出包、雄獅旅行社36萬筆個資外洩、花蓮慈濟誤將尿液當作生理食鹽水注射、國內液蛋驗出沙門氏菌、新竹馬偕錯打新生兒疫苗、上千APP監聽用戶等。

消基會表示，本次十大消費新聞中，醫安新聞佔了3則，消基會呼籲政府應正視並改善醫事人員人力不足與過勞情形，才能提升全民的醫療品質；不幸發生醫事糾紛，醫療機構也應積極負起責任，才能建立和諧的醫病關係。資通訊的相關新聞佔2則，顯示資通訊技術日新月異，未來只會衍生出更多新型態的消費問題和更多新的資訊安全風險，值得產官學重視。

(中時 )