《時來運轉》運彩報報 - 羽球王球后征大馬 力拚年度首冠

2019年01月10日 17:38 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

今年邁入第11屆的大馬大師賽(Malaysia Masters)將於下週二(1/15)點燃戰火，男單過去由大馬「拿督球王」李宗偉拿過5次冠軍為最佳，上一屆冠軍是丹麥好手阿薩爾森；女單過去10屆皆由不同選手奪冠，上一屆冠軍是泰國選手依瑟儂。男單世界排名第1、2的桃田賢斗及石宇奇分列今年賽會頭2號種子，世界排名第3的周天成則選擇休戰。女單世界排名第1、2的戴資穎、奧原希望都選擇大馬大師賽為2019年的首站賽事。在為期6天的賽程中，來自世界各地的羽球好手將彙聚吉隆坡爭奪35萬美元的總獎金，也期望能在賽季首站開出紅盤!

男單上半部籤表由球王桃田賢斗領軍，首輪將遇上世界排名第10的同胞對手西本拳太。兩人過去交手過3場，除了1場是桃田賢斗因傷退賽外，其餘2場皆為桃田賢斗以直落2勝出，預估西本拳太仍難以抵擋健康的桃田賢斗。桃田賢斗對上其他種子球員如上半部籤表的阿薩爾森、基姆達比(印度)，下半部籤表的孫完虎(南韓)、石宇奇(中國)皆有對戰優勢。桃田賢斗最強勁的對手是同為上半部籤表的諶龍(中國)，兩人過去交手過8場，桃田賢斗雖以3勝5敗居於劣勢。但自2017年桃田賢斗禁賽期滿復出後的4場對戰，桃田賢斗反倒以3勝1敗占上風，包含2018年福州公開賽四強賽力抗主場優勢以2:1帶走勝利。桃田賢斗如能發揮去年74勝8敗、9成勝率的超凡身手，將有機會奪下個人首座大馬大師賽冠軍!

世界球后戴資穎首輪對手是香港選手張雁宜，戴資穎與張雁宜的對戰紀錄有著7勝0敗的壓倒性優勢，預計小戴應可輕鬆過關。與戴資穎一同角逐冠軍殊榮的有奧原希望(日本)、山口茜(日本)、何冰嬌(中國)、內維爾(印度)、依瑟儂(泰國)等好手。依瑟儂在上屆大馬大師賽的決賽力退戴資穎奪下冠軍，對戰戴資穎也以12勝10敗稍占優勢，兩人有機會在八強賽交手，依瑟儂將是小戴本屆賽事最大的假想敵。小戴如能順利挺進四強，可能的對手是同為上半部籤表的山口茜，兩人對戰紀錄為不分軒輊的7勝7敗。下半部籤表最有機會挺進決賽的是內維爾及奧原希望，戴資穎對戰兩人的紀錄分別為14勝5敗及4勝4敗。整體而言，八強後的每場賽事對於小戴都是硬戰，但小戴去年年終賽因傷失利後，已休息近一個月的時間進行調整。加上甫拿下年終賽冠軍的辛德胡(印度)未參賽，以小戴近兩年穩定的表現，仍有機會在吉隆坡拿下新賽季的首冠。

(中時電子報)