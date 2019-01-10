花蓮食材碰上米其林主廚 在地法式料理端上桌

2019年01月10日 17:46 中時 張祈

國際米其林星級課程共傳授法式甜點、法式鴨胸、鴨腿、法式鮭魚佐白醬等菜餚，選用花蓮在地食材包括水果、蔬菜、鴨肉、刺蔥、馬告等，以法國的料理方式烹煮。（張祈攝）

食里飄香-法國米其林主廚與花蓮食材的料理藝術記者會，今下午在縣府舉行。（張祈翻攝）

台灣觀光學院今年邀請連續12年拿下米其林一星標章的主廚LoïcLeBail到校開設「國際米其林星級課程」，客座3天期間以花蓮食材製作正統法式料理，今在花蓮縣政府舉行料理藝術記者會，現場烹煮法式料理，讓花蓮食材也可以很國際。

國際米其林星級課程共傳授法式甜點、法式鴨胸、鴨腿、法式鮭魚佐白醬等菜餚，選用花蓮在地食材包括水果、蔬菜、鴨肉、刺蔥、馬告等，以法國的料理方式烹煮，校長林恒志指出，3天課程採全天教學，以餐飲系學生為主，上午主廚示範，下午學生實作，讓學生做到會為止。

而讓主廚甘願遠赴法國跋涉而來的主因，就是在他身邊實習4個月的學生李碧艷肯做、肯吃苦的精神所打動，李碧艷自台觀畢業後，獨自到法國進修，優異表現讓她進入主廚LoïcLeBail的餐廳Brittany＆Spa實習，李碧艷說，因為怕少學到什麼，總是最早到餐廳、最晚離開餐廳，讓主廚對她很有印象，也意外促成了回饋母校的課程。

台觀前年轉型後，改以廚藝專精學校經營，課程、實作並進，大學4年中，三年級全年在業界實習，在國內知名飯店、餐廳業者合作，提供實習機會，優秀學生也有機會得到海外實習，法國、日本、澳洲、新加坡等地都是校外實習場域。

(中時 )