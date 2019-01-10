議員本人借錢？　台中議員朱暖英呼籲民眾勿受騙

2019年01月10日 17:51 中時 黃國峰

春節前夕，交易熱絡，也是犯罪蠢蠢欲動之際，日前傳出有不法份子，假冒台中市議員朱暖英名義，向市民詐騙，朱暖英10日鄭重表示「自己沒有並託付任何人向市民朋友借錢」，若民眾有遇到相關事件，請您不要懷疑立即報警，朱暖英也親自陪同受害民眾向中市警局第四分局南屯派出所報案，同時也提醒民眾，要多加查證，請勿隨意相信他人，將金錢隨意匯款或交給他人。

一位住在台中市南屯區的退休楊老師，日前接到一位聲音很像朱暖英議員的女性LINE電話，對方前兩通都是噓寒問暖，讓楊老師感到很窩心，直呼議員真溫暖，過二天該女稱周轉不靈開口向她借10萬元，楊老師心生警覺，推託後向朱議員求證，才知是詐騙。

得知冒名借貸詐騙事件，朱暖英立即陪同詐欺受害民眾，向南屯派出所報案。對於遭詐騙受害的民眾，朱暖英說，實在是對市民朋友深感虧歉，沒想到會出現有心人士利用選民對她的信任，在外頭招搖撞騙詐取金錢。朱暖英疾聲呼籲市民朋友提高警覺，有關財物權益的事務，切莫輕易相信以LINE等通訊軟體上，不明人士傳來的借錢訊息。

南屯派出所長周景彬表示，冒名詐欺借貸有同時侵犯財產與名譽信用法益的可能，呼籲不法人士切莫因小失大，疑犯不管財物有沒有既遂都會觸法；並提醒民眾越接近年關宵小騷動猖獗，不法動作常見頻頻，要先保持冷靜莫慌亂手腳，並保管好自身財物安全，當心出入不清楚的生面孔，若察覺有異可以通報派出所，來進行協助幫忙。

朱暖英表示，未來民眾如果遭遇相關事件，請別客氣來電04-24724016，至朱暖英市議員服務處查證，請切勿隨意操作提款機，把金錢隨意匯款或交給他人。

(中時 )