《時來運轉》運彩報報 - 足球半場大小成新寵

曼城前鋒熱蘇斯(左)頭槌破門。（美聯社）

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中時電子報

猶記得去年世界盃時，正確比數開出過250倍和500倍的高賠，由於有彩迷亮票加上媒體推波助瀾，正確比數玩法頓時成為流行，彩迷都想著試試手氣一夜致富。但世界盃的瘋狂氛圍是一時，正確比數多達36個選項，開出高賠率的機率其實是很低的，聰明的彩迷當然懂得趨吉避凶，轉玩其他勝率更高但賠率也不差的玩法。

台灣運彩去年推出半場的玩法，不少彩迷經過一年的探索，都已經領略箇中奧妙，其中半場大小更成了彩迷新寵，尤其是碰上可單場或場中投注，賽前做好功課，半場大小踢完45分鐘就可以準備收錢了。

半場大小(上半場)在賽前通常都是開0.5分和1.5分兩個數值，0.5小和1.5大多數是賠率較高的選項，如果兩支球隊實力接近防守也不差，0.5小就可以列為首選，如果強弱懸殊又碰上防守較差的隊伍，自然該向1.5大靠攏。

統計最近兩輪英超的20場比賽，多達9場在上半場都是0：0，其中就包括布萊頓對艾佛頓、富勒姆對哈德斯菲爾德、艾佛頓對萊切斯特城、西漢姆聯對布萊頓和狼隊對水晶宮等實力接近的中下游球隊對壘。另外，上半場超過1.5分的有7場，其中包括利物浦對兵工廠、南安普敦對曼城、曼聯對伯恩茅斯、卡地夫城對熱刺等實力明顯較為懸殊的對戰組合。

英超本季前21輪，有兩支球隊上半場傾向小分，分別是水晶宮(進8球失7球，平均0.71球)和狼隊(進5球失13球，平均0.86球)；偏向大分的球隊則有4支，分別是伯恩茅斯(進20球失20球，平均1.9球)、曼城(進30球失9球，平均1.86球)、曼聯(進23球失16球，平均1.86球)和兵工廠(進14球失20球，平均1.62球)。

正在進行的亞洲盃屬於短期的國際賽事，各隊實力經過第一輪小組賽才比較明朗，但曾經贏過冠軍的傳統強隊伊朗、伊拉克和沙烏地阿拉伯，首戰都順利贏球，而且上半場都大於1.5分。實力比較接近的中東球隊間較量，包括阿聯大公國對巴林、以及敘利亞對巴勒斯坦，則都是上半場繳出0：0的低比分。

(中時電子報)

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