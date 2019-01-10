場邊觀察》教育部管太多！大學校長們有夢：2030年沒教育部

2019年01月10日 18:08 旺報 簡立欣

「2030年應該沒有教育部了吧？」2019年大學校長會議召開，題目是「預見2030＋未來大學」；不過台大校長人事案纏鬥一年總算底定，加上少子化深淵才要開始、大學鬆綁遙遙無期，有校長「期許」2030年教育部和《大學法》都消失，大學真正自治，妙語如珠中也帶苦澀，在場校長們以熱烈掌聲回應。

清華大學校長賀陳弘10日在大學校長會議專題演講首先提問，政府管理社會的方式，是不是適用於管理大學？他個人認為大學與政府應該「若即若離，有點黏又不太黏」，大學才能發揮獨立作用；現在大家認為大學等於社會，卻又期待大學領導社會，很矛盾。

他表示，現在政府用管理社會的方式去管大學，而且變本加厲，勞動部管學生助理有沒有一例一休、主計總處管學校開會一個便當多少錢，環保署、人事總處也都伸手到大學中，大學自治名不符實。

交通大學校長張懋中表示，此次會議議題「預見2030＋未來大學」，但2030年是甚麼樣的社會，需要甚麼樣的大學和教育部？他的答案是，2030年應該沒有教育部，這就叫做無為而無不為，而不是做了所有的事卻甚麼都做不了；「沒有教育部，沒有大學法，這樣就天下太平。」逗得與會校長們大樂。

張懋中說，美國治理公司的方式去治理大學，最簡單的結構就是最好的結構；教授治校是球員兼裁判，很不合理，何況不同的教授也不應該用統一的薪水，「在美國你要用電機教授的薪水，去聘用一個經濟系教授，那你一個人都請不到！」

第三，2030年不該再有教授年齡限制，張懋中說到時65歲以下的人少，65歲以上的人多，誰說65歲以上的人就是「要被照顧的」？

教育部管太多，不但私立大學不滿，國立大學也受不了。2019年大學校長會議裡如同眾校長們怨氣大噴發的場域，張懋中就說，大學鬆綁這句話有問題，如果根本就是綁錯了，就像肉粽綁錯就要重來，否則只會散掉。

(旺報 )