《時來運轉》運彩報報 - 就愛勝分差？澳洲職棒教你下！

2019年01月10日 17:49 中時電子報 尉遲佩玉 、 盧品青

本季澳洲職棒擴增兩支新球隊，在實力與舊有隊伍有落差的情況下，常見開出勝分差7+的內容，這項高賠率的玩法本就是消費者的目光焦點，本週帶您一窺澳職迄今全場次的勝分差分佈情況，看看是否有其他更能賺取獎金的選項標的。

首先絕對要關注彩迷最愛的「7+」！果不其然，奧克蘭鱷蜥與吉隆韓國都開出過10場，差別只在於鱷蜥有3場是倒打對手成功，而吉隆則是慘烈的全敗收場…可千萬別在投注時鎖定這兩隊來買對家「7+」勝就滿足；伯斯熱火和雪梨藍襪是另外兩支擅打「7+」的強隊！兩隊合計開出過14場「7+」內容，賽果全都是灌爆對手豪贏！每週在這四隊間找尋相互對戰或不同的組合，有極大機會能靠串關贏取巨額獎金。

棒球勝分差另一佔一定比例的選項則是「1分差」，這和棒球運動的規則及特殊屬性有關。那麼八隊當中誰最會打1分差的比賽呢？答案是布里斯本強盜和坎培拉騎兵。強盜10場一分輸贏的比賽戰績為4勝6敗，騎兵則是11場1分差開出7勝4敗，勝負幾可說是各半，聰明如你！應該會直覺聯想到可採取兩邊包牌1分的投注策略！

看完上面的朋友會想：那不就很好中穩贏的？沒錯，出現機率高，代表莊家控盤將會把這些選項賠率調整為較平常稍低。所以我們帶大家來尋找介於中間的選項分佈：「5分差」在本季迄今澳職賽事出現最少，包牌時我們建議剔除；不過把「5」、「6」、「7+」賽果一起統計時會發現，吉隆是包牌中獎率極高的球隊，合併計算前述「7+」敗，吉隆苦吞19場敗仗。相對的，較能掌握5或6分勝利賽果隊伍的狀況是：鯊魚(5勝2敗)、強盜(4勝1敗)、騎兵(2勝0敗)、熱火(3勝1敗)、藍襪(3勝1敗)。

最後我們來看2到4分間的情況：吉隆雖弱，卻在少數贏球場次中，「2分差」場次來到3勝1敗，強盜是另支特別會2分贏球的隊伍，戰績5勝2敗；熱火恰恰相反，2分輸球經常可見，戰績2勝5敗。「3分差」是出現場次僅次高於「5分差」的內容，如果不剔除有興趣的彩迷，建議鎖定強盜和王牌來投注，兩隊截至目前7場3分差賽事戰績全勝！順帶一提的是熱火在「4分差」賽事中也是3戰全勝，可以加入前面提及的5分以上贏球包牌法當中。

澳洲職棒勝分差投注

勝分差是標準的運彩以小博大玩法，據可靠資料顯示：本季澳洲職棒曾出現過消費者投注金額5,000元，成功串兩關5倍與6倍「7+」賠率，笑納15萬彩金入袋的紀錄！好好研究這些賽果軌跡，或許下一位得主就是你了！

(中時電子報)