桃機裝置藝術被嫌醜　桃機公司：材料暫置的誤會

2019年01月10日 17:52 中時 陳麒全

藍本設計執行長吳介民，9日深夜在臉書PO文，「讓你回來台灣能認真工作的震撼教育」。他表示，從桃園機場第二航廈入關時，看見走道旁的「裝置藝術」，陳列毫無美感，甚至感慨「為什麼台灣就是有辦法把東西弄的很醜」、「政府部門的美感再不放手就等撒手了」。桃機公司對此事則回應，因施作新佈置廠商趕工，將部分體積過大的半成品及材料暫置，造成民眾誤會，敬請包涵，已責成施工廠商先移除撤下。

吳介民描述，「一踏進機場國門，迎面來的是一排白白的物體，像是被打包的非洲豬瘟病死豬，細看後讓我瞬間清醒，我到台灣了.....」，並感慨「相信專業很痛苦嗎？」並標註「這是等回收的東西嗎」、「為什麼台灣公部門沒有設計部」、「為什麼台灣就是有辦法把東西弄的很醜」、「政府部門的美感再不放手就等撒手了」。

桃機公司表示，為迎接農曆新年到來，正進行機場環境裝飾及綠美化工作，欲提供旅客歡欣過年氣氛，整體美化裝飾工作預定於1月底完成，共計進行十處春節綠美化造景。施作廠商現正趕工進行中，部分裝飾區域施作之半成品因材料體積過大，故先暫置，造成民眾誤會，敬請包涵。已請施工廠商將未完工之半成品移除撤下，待未來整體施作完成後，再行放置。

(中時 )