方文琳、米可白演「助產士」 動輒看「下體」好害羞

2019年01月10日 17:52 中時 林淑娟

米可白一身性感裝扮出席開鏡。（台視）

方文琳穿媽媽50年前的衣服出席。（台視）

《生生世世》開鏡典禮。（台視）

台視新八點檔《生生世世》10日舉行盛大開鏡典禮，女主角方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣等人劇中飾演四、五十年代的「助產士」，方文琳透露演助產士常遇到令人害羞的狀況，「例如演產婦的演員必須胯下腳開開，我手要有伸進去的假動作，有次遇到臨演沒帶安全褲，好尷尬，還要臨時幫她找」。林嘉俐則遇到更誇張的臨演，對方被指示要穿孕婦裝，結果竟然沒穿內衣內褲。

33歲的米可白結婚4年，還沒有生小孩的計劃，反而毛孩子愈養愈多，已養了4隻。雖然沒有生產經驗，但她笑說，之前上過課，也看過很多生產影片，由於每次來拍戲的產婦臨演都不一樣，她還常常指導她們該怎麼「叫」。

米可白自曝其實不太敢去看婦產科，因為有次去健康檢查時好丟臉，當時她才剛做完婦科檢查，正要走出去時，護理師就跟醫師說：「那個是米可白！」讓她當下覺得好糗，心想：「可以等我走出去你們再討論嗎？」

米可白年紀輕輕就已頸椎長骨刺外加肩頸退化，平常手會麻，也無法搬重物，曾經起床時從腹部到胸口都在痛，痛到無法動彈。偏偏劇中扮演助產士學徒，經常要提水、洗衣服，或抱著3公斤左右的假嬰兒，已覺得好重、好痛，更慘的是，也無法做出抬頭動作，「最怕叫我抬頭看星星了！」

米可白劇中和薛仕凌、曾子益、方大緯三位男生都有對手戲，唯獨和薛仕凌對戲會「臉紅」，她靦腆笑說：「我也不知道為什麼，一看到他先是耳朵紅、再來就是全臉紅，大概是覺得他很可愛吧！大緯是溫暖的大哥哥、子益則是可愛的小男孩」。

方文琳特別穿上媽媽50年前和爸爸相親時穿的洋裝出席開鏡，她透露大女兒之後也會進入劇組，飾演年輕時的自己，「滿擔心她台語講不好，幸好只有一集！」不過她不支持女兒將來走演藝圈，覺得太辛苦了。

為了讓演出更加精準，製作單位事前安排真正的助產士讓演員上課，學習專業的接生手法，方文琳也透露，劇中要講大量的器官台語發音，包括子宮、卵巢、胎盤、羊水等，陳文山就是大家的台語小老師，他把所有台詞都錄下讓大家聽，還特別前往故事背景地高雄，去了解當時的在地語言該怎麼說。而首度拍台語劇的薛仕凌，雖是大嘴巴團員出身，不過他的台語卻讓大家驚豔，原來他是道地高雄人，講的是道地高雄口音。

林雨宣和薛仕凌為了演國中剛畢業的樣子，分別剪了西瓜皮、小平頭。巧的是，阿龐之前在《加油！美玲》演米可白的老公、林雨宣的姐夫，這次卻演林雨宣的爸爸父女，阿龐爆料：「上次在片場她一見到我就喊我『阿伯』，相當錯愕，我必須承認當下手已經握拳。」

台視新八點檔《生生世世》集結實力派演員方文琳、林嘉俐、米可白、林雨宣、薛仕凌、曾子益、方大緯、阿龐、黃文星、吳佳珊、林健寰、馬惠珍、曹景俊、楊忠穎、周宥伶(Stacy)、陳婉婷、黃瑄、潘逸安，許蓁蓁、吳勇濱，陳宇豪，陳思樺、楊子儀、鮪魚-吳俊諺、洪淇、陳文山、何宜珊、何聖菲、盧尚恩等。本劇是台灣40、50年代發生在旗山一帶「助產士」與蕉農的故事，方文琳、林嘉俐、米可白與林雨宣在劇中飾演助產士，開鏡祭拜時還出現了發爐的好兆頭。

(中時 )