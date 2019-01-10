考前最後衝刺！盤點全台超靈5大文昌廟「考生必拜」

2019年01月10日 18:09 中時電子報 陳煌祥

距大學學測剩下兩個禮拜，除了考生努力衝刺外，許多家長更會帶去廟裡拜拜，為考生祈福，有網站統計出全台信徒公認，從北到南最靈驗5間文昌廟，幫助考生更上一層樓。

考季來臨，金榜題名是每位考生及家長最大的願望，到廟裡拜拜不僅能讓考生安心，也希望透過文昌加持，祈求能讓考生考試順利，有讀的都會，沒讀的都對；根據《網路溫度計》報導，統計出全台灣信眾公認最靈驗，5間考生及家長必拜的文昌廟。

1、蘆洲湧蓮寺，位在新北蘆洲的湧蓮寺已有一百多年的歷史，每逢考季就是湧蓮寺的「文昌期」慕名前來祭拜的人潮絡繹不絕。

2、台南孔廟，台南孔廟是臺灣最早的文廟，建於明鄭永曆十九年，也是台灣歷史最悠久，建築群最壯觀的孔廟，為國家一級古蹟。清領初期一度是全臺童生入學之所，因此亦稱全臺首學。

3、台中磺溪書院文昌廟，建於清光緒年間至今已有120多年歷史，被列為三級古蹟，以文昌帝君為主神，是這個地區的學子拜求考試順利的地方。

4、宜蘭傳藝中心文昌祠，為民國之後臺灣首座由政府所興建的「官廟」，正殿供奉的主神為文昌帝君、五聖文昌香火鼎盛，許多考生慕名前來祈求考運順遂。

5、屏東內埔昌黎祠，建於1803年至今有兩百多年歷史，是台灣唯一祭拜唐宋八大家之首韓愈的廟宇，昌黎祠中最吸引人的是一張張掛在牆上的祈福卡片，每當考季來臨，考生們便會帶著自己的准考證影本前來參拜，祈求考試順利。

提醒想要參拜文昌的民眾，可準備以下供品：菜頭（好彩頭）、芹菜（勤學勤勞）、蔥（聰明智慧）、粽子（包中）、礦泉水（文思泉湧）、熟蹄（熟悉考題）、蒜（精算、數學科）。另外注意，應避免準備以下供品：鴨蛋（考零分）、丸子（完了）、烏龍茶（擺烏龍）。

(中時電子報)