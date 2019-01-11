埔里「卓仔爌肉飯」在地老牌口味

2019年01月11日 07:11 中時 沈揮勝

配湯免費可續碗。（沈揮勝攝）

「卓仔爌肉飯」選用魚池鄉名店「新日勝號」的五花肉，在店用餐免費提供味噌豆腐湯。（沈揮勝攝）

「卓仔爌肉飯」位在埔里重要地標Toyota汽車正對面。（沈揮勝攝）

「卓仔爌肉飯」也提供外帶便當。（沈揮勝攝）

「炕肉飯」、「爌肉飯」與「焢肉販」都是指米飯搭配滷料燉煮五花肉，加上時菜的飯食，按《閩南語辭典》解釋，「炕肉飯」是正寫，但「爌肉飯」使用最通俗。南投縣埔里鎮豐田汽車服務所對面有家「卓仔爌肉飯」，是知名的在地老牌口味，非常受歡迎。

店的位置，正巧落在貫穿埔里核心街區的中山路與外環道信義路之分岔點，不管是在地居民、外地遊客，或是開卡車載甘蔗、蔬菜的司機老大，大半都會經過此處，加上岔路口就有加油站、有大面積的三角窗空地，該店從1991年開業以來，生意好的不得了。

交通與停車優勢、五花肉（三層肉）燉得香Q入味、價格經濟實惠，卓仔爌肉飯的顧客層涵蓋面廣，從士農工商到自由業、甚至不少媒體記者，路過圖個方便，很自然就會把車子停到路旁，來碗爌肉飯吃粗飽。

卓仔爌肉飯所用的三層肉，採購自魚池鄉最知名、堅持品質強調新鮮衛生的新日勝號豬肉店，搭配玉米炒蛋、炒小魚乾與時令蔬菜；店內免費供應味噌豆腐湯，加蔥花添風味。

店名：卓仔爌肉飯

地址：南投縣埔里鎮信義路1105號，Toyota汽車埔里營業所正對面。

電話：049-2914990、2915905

售價：店內用餐爌肉飯65元、肉燥飯40元、排骨飯70元、牛肉飯與雞腿飯各75元。便當類爌肉飯70元、肉燥飯50元、排骨飯75元、牛肉飯與雞腿飯各80元。

營業時間：每天清晨6點到晚上7點，每月的第1及第3個星期日公休。

(中時 )